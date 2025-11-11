Шість стандартів майбутнього: як «Креатор-Буд» формує нову якість українського девелопменту

Ринок нерухомості в Україні переживає трансформацію: війна змінила не тільки попит і підходи до будівництва, а й очікування самих покупців. Щоб залишатися на плаву, девелопери впроваджують власні стандарти безпеки, енергоефективності та сервісу – і поступово формують нові правила гри. Forbes Brand Voice розпитав власника «Креатор-Буд» Ігоря Гуду про те, як галузь адаптується до нових реалій і чому системність, довіра та інновації стали справжнім фундаментом стійкого бізнесу

«Креатор-Буд» працює на ринку майже 20 років. Як за цей час змінилися підходи до будівництва?

Будівництво змінилося кардинально. Тоді головним було – володіти нерухомістю, жити в ній комфортно й мати зручне розташування. Про інфраструктуру майже не думали.

Сьогодні ж сервіси, доступні мешканцям просто у межах будинку, стали необхідним мінімумом. І саме їхній рівень тепер визначає, наскільки комфортним буде життя.

Які ваші проєкти найбільше відповідають цьому критерію?

Усі проєкти, які ми зараз реалізуємо, є втіленням нашого підходу й стандартів будівництва. У ЖК Creator City, Dnipro Island, Gravity Park буде повноцінна інфраструктура, сучасні сервіси, значна частина території виділена під озеленення та благоустрій.

Коли й чому ви зрозуміли, що компанії потрібно систематизувати підходи до будівництва і сформулювати власні стандарти?

Аналізуючи потреби сучасного покупця нерухомості, ми зрозуміли, що йому важливо не лише житло, а ком’юніті однодумців, продумана інфраструктура, високоякісний сервіс і сучасні будівельні технології.

На основі цих спостережень розробили стандарти безпеки, енергозбереження та енергоефективності, які сьогодні відіграють ключову роль. Усі розуміють, що в умовах воєнного часу можливий блекаут, але ми гарантуємо: у наших комплексах його не буде.

Ми створили комплексну стратегію енергозбереження, використовуючи всі доступні технології – від генераторів до сонячних панелей.

Розкажіть детальніше про шість стандартів «Креатор-Буд».

Це енергонезалежність та автономність, спорт і здоровʼя, діти, безпека, сервіс і природа та відпочинок.

У кожному нашому будинку обовʼязково має бути дитяча кімната з охороною та відеонаглядом, де батьки зможуть вільно залишити дитину гратися. Є ідея зробити ці кімнати тематичними.

Ми дуже ретельно підходимо до вибору дитячих майданчиків, плануємо встановити так звані японські гнізда, які викликають шалене захоплення в дітей. Плануємо також встановити імерсивні панелі зі спеціальними програмами для дитячого розвитку.

Як щодо спортивної інфраструктури?

Футбольні поля, тренажери, бігові та велодоріжки – це вже must have. Ми пішли далі й у партнерстві зі школою Ірини Дерюгіної створюємо у кожному проєкті залу для занять художньою гімнастикою.

Я – голова Федерації змішаних бойових мистецтв у Тернопільській області, тож ми ухвалили рішення відкрити секції з джиу-джитсу, де зможуть займатися і діти, й дорослі.

Нещодавно підписали угоду про партнерство з EnerGym, які відкриють на території одного з наших ЖК спортзал і басейн.

На спортивних майданчиках плануємо встановити великі екрани, на яких кожен користувач зможе підключити потрібні тренування й займатися у зручний для нього час.

Які стандарти безпеки ви впроваджуєте?

Насамперед – повністю закриту територію житлового комплексу, куди не буде доступу стороннім. Ми забезпечуємо охорону, відеонагляд та системи контролю доступу з FaceID.

Крім цього, у нас діють стандарти енергетичної безпеки. Всі ліфти оснащені акумуляторами, тому навіть у разі вимкнення світла вони продовжуватимуть працювати.

Активно продумуємо й енергозбереження.

Ми розробили власний тариф FreeWatt і незабаром почнемо його впроваджувати в ЖК Gravity Park. Завдяки встановленим акумуляторам та сонячним панелям усі мешканці комплексу зможуть платити за електроенергію на 50% менше стандартного житлового тарифу.

Як ви оцінюєте поточний стан українського ринку нерухомості? Що є найбільшим викликом для девелоперів зараз?

Що далі від лінії фронту, то більший попит на нерухомість. Ми працюємо у Львові, Тернополі й Києві. Напевно, найбільш стабільний ринок у Львові, але наразі ми спостерігаємо, що на заході України попит починає просідати. Натомість у Києві – стрімке зростання попиту й ціни, орієнтовно +15% у гривні за минулий рік.

Я бачу два варіанти розвитку подій. Якщо війна продовжується, в Києві й області ймовірно буде поступове зростання попиту й рівнозначне йому зростання ціни. Якщо ж війна завершиться, або буде перемирʼя, ринок почне стрімко розвиватися за рахунок відкладеного попиту.

Що є найбільшим викликом для девелоперів зараз?

Перший і найвагоміший – фінансовий: кредитування в галузі відсутнє й компанії мусять покладатися на власні резерви. Це потребує потужної фінансової подушки та чіткої стратегії управління ризиками. Другий виклик – дефіцит кадрів, який із кожним роком загострюється через міграцію та мобілізаційні обмеження. Пошук кваліфікованих підрядників перетворюється на тривалий і ресурсозатратний процес. Третє – зміна структури попиту: покупці стали набагато обережнішими, особливо щодо об’єктів на ранніх стадіях будівництва, обираючи житло в безпечних районах і на нижніх поверхах.

Ви часто говорите про системність і довіру як ключові орієнтири. Як ці принципи допомагають компанії залишатися стабільною навіть у кризові періоди?

Стійкість у кризовий період забезпечують системність управління, довіра та стабільність команди. Нашим ключовим рішенням в умовах війни стало збереження персоналу та безперервність роботи. Послідовне виконання зобов’язань перед інвесторами і партнерами дозволило втримати довіру до бренду.

Внутрішня культура «Креатор-Буд» побудована на відкритості. Всі стратегічні рішення ухвалюються колегіально, у форматі регулярних креативних зустрічей. Це підсилює залученість і відповідальність кожного члена команди. Довіра підтримується як через спільні цінності, так і через фінансову стабільність.

Що для вас є вирішальним у виборі партнерів і колег?

Ми формуємо партнерські стосунки на принципах ціннісної сумісності, професійності та довіри. Основним є спільність підходів до якості. Організовуємо прозорі тендери, обираючи тих, хто найкраще відповідає нашим стандартам і рівню відповідальності.

Відбір людей у команду відбувається як за компетенціями, так і за здатністю розділяти стратегічне бачення та етичні стандарти бізнесу. Ключовою є здатність працювати системно, відповідально й на результат. Усередині колективу діє культура відкритості, як я вже сказав.

Ігор Гуда, власник «Креатор-Буд»

Яке управлінське рішення ви вважаєте найуспішнішим за останній час?

Ми не припинили будівництво під час війни, зберігши безперервність робіт і довіру інвесторів. Коли більшість гравців ринку поставили проєкти «на паузу», ми вирішили добудовувати розпочаті об’єкти, інвестуючи власні ресурси.

Друге ключове рішення – запуск Dnipro Island у розпал воєнного часу. Ставка на малоповерхову архітектуру, продуману локацію та сучасний дизайн виправдала себе: попри невизначеність, більшість квартир розпродано на ранніх етапах.

Які особисті принципи допомагають вам залишатися мотивованим і зберігати баланс у важкі часи?

Джерело стійкої мотивації – внутрішній баланс між особистими цінностями й професійними цілями. На першому місці – сім’я, яка залишається опорою й джерелом енергії в будь-яких обставинах. Важливим є постійний духовний і інтелектуальний розвиток: звичка читати, осмислювати, зберігати ясність думок. Це допомагає ухвалювати виважені рішення навіть під тиском.

У професійному вимірі мотивацію підтримує прагнення створювати сенс через роботу.

Будівництво для мене – це процес творення середовища, яке робить людей щасливішими.

Яку найамбітнішу мету чи мрію ви ставите перед собою як бізнесмен і девелопер сьогодні?

Я мрію створити флагманський проєкт, який стане новим символом сучасної української архітектури завдяки поєднанню технологічності, естетики й користі для суспільства. Кожен наш новий проєкт піднімає планку вище, але справжня мрія – реалізувати той, який зможе стати еталоном для галузі.

Forbes