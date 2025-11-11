Шахраї з коледжу на Тернопільщині: як організували схему ухилення від мобілізації

Спільно з СБУ, слідчі поліції Тернопільщини викрили схему ухилення від мобілізації, організовану керівником одного з місцевих коледжів. Посадовець і його спільники за гроші допомагали чоловікам призовного віку отримати відстрочку від служби, фіктивно зараховуючи їх на денну форму навчання. Вартість послуг складала від 1000 до 2000 доларів США.

Під час спецоперації було затримано директора коледжу та одного зі спільників, під час розподілу неправомірної вигоди. У результаті обшуків вилучено велику суму готівки в різній валюті.

Двом фігурантам вже оголошено підозру за одержання неправомірної вигоди. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третій фігурант наразі також отримав підозру, і вирішується питання про запобіжний захід. Слідство триває, поліція встановлює інших осіб, причетних до цієї злочинної діяльності.

Тернопільська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі.