Жахлива трагедія у Тернополі: 64-річний чоловік загинув від опіків після куріння

10 листопада, близько 23:25, у Тернополі помер 64-річний чоловік, який отримав опіки під час нещасного випадку в себе вдома. Загиблий зловживав алкоголем, і, за словами його дружини, у вечір 9 листопада, під час куріння, заснув на кріслі. Як наслідок — загорівся його одяг.

Дружина встигла загасити вогонь, але потерпілий відмовився від медичної допомоги і вирішив лікуватися вдома. Однак наступного дня його стан погіршився, і він помер від отриманих опіків.

Погіршення стану та смерть

Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка. Судово-медична експертиза підтвердила, що причина смерті — опіки різних ділянок тіла. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, відносячи подію до нещасного випадку. Триває слідство.

Фото ілюстративне