Термины в онлайн покере которые должен знать каждый

Одной из самых затребованных карточных игр в гемблинге является именно покер. Он, как и тематические слоты, обрел миллионы фанатов по всему миру. Игра настолько обширна и самодостаточна, что даже имеет специальный тематический словарь. В нем представлены все покерные термины, которые регулярно используются в процессе игры. Большинство из них образованы из английских слов, однако некоторые таки имеют особые аналоги. О том, стоит ли знать все термины и как это повлияет на онлайн покер в целом – расскажем далее.



Как покерные термины влияют на выигрыш?

Несмотря на тренды и тенденции, покер все больше укрепляет свои позиции лидерства и востребованности в покер-руме, как и слоты в онлайн-казино. А весь покерный словарь с годами собрал в себе более сотни различных терминов. Среди них будут как базовые понятия, которые должен знать каждый участник за карточным столом, так и достаточно специфические термины, которые могут редко попадаться в игровой практике.

И если вы желаете ответственно относиться к игре, постоянно совершенствоваться и развивать свой скилл в карточных сессиях, не откладывайте изучение терминов надолго. Ведь они способны хорошо усилить вашу позицию перед остальными оппонентами. Главными преимуществами покерного словаря станут:

● Базовая потребность. Много из тех понятий, что описаны в покерном словаре, станут буквально “must have” каждого участника, ведь без них вы не сможете уловить суть происходящего. Новички, что только начинают играть, должны ознакомиться хотя бы с обязательным минимумом, чтобы на месте не растеряться.

● Быстрая и профессиональная коммуникация с другими покеристами на специализированных форумах, чатах или группах. Это значительно облегчает возможность описать ситуацию за столом, общий расклад или другие факторы игровой сессии.

● Совершенствование покерного мышление. Поскольку такой термин способен одним-двумя словами описать всю ситуацию, в вашей голове быстрее будут возникать нужная картина происходящего.

● Детальная проработка стратегии. Когда вы думаете не длинными предложениями, а короткими понятиями, то остается куда больше времени для построения актуальной стратегии и ваших дальнейших действий.

● Усовершенствование стиля игры. Много терминов описывают самих участников, их стиль игры, манеры поведения за столом и другие факторы, что непосредственно влияют на качество игры. Именно поэтому стоит знать, какими методами стоит воспользоваться во время сессии, чтобы озадачить своих противников.

Главные понятия покера для игроков онлайн

Каждый игрок, что приходит в покер, должен обладать базовым терминологическим минимумом, что поможет понять весь процесс игры. В процессе практики и повторного использования вы доведете эту механику до автоматизма и сможете постоянно добавлять новые, более локальные термины в свой арсенал. Однако всегда нужно начинать с малого, а точнее – с основного. К таким обязательным терминам относятся такие:

● Все комбинации в покере. Они станут вашей основой для будущей готовой руки, что и принесет результат в финале. Среди основных будут такие: Флеш-рояль, Стрит-флеш, Каре, Фулл-хаус, Флеш, Стрит, Тройка (Сет), Две пары, Пара, Старшая карта.

● Улицы торговли. Всего их в покере несколько: Префлоп, Флоп, Терн, Ривер и финальный Шоудаун;

● Возможные действия на каждых торгах. Среди таких будут: фолд, чек, бек, колл, рейз (иногда ререйз, рестил, лимп и другие);

● Позиции за покерным столом: Баттон, Малый блайнд, Большой блайнд, Лоуджек, Хайджек и другие.

● Стили ведения игры. Это будет способствовать выработке собственной манеры поведения за столом: тайтовый, лузовый, Нит/скала (тайтово-пассивный), лузово-пассивный, ЛАГ (лузово-агрессивный) или ТАГ (тайтово-агрессивный).

● Другие покерные термины: борд/доска, анте, аут, бай-ин, банкролл, бэкинг, блеф, олл-ин/пуш, вэлью, диапазон, карманная пара, рейк, фиш/рыба, стил.