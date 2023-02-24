За колабораціонізм судитимуть дільничного інспектора окупаційної «народної міліції» на Харківщині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя м. Ізюм, обвинуваченого у добровільному зайнятті ним посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачений 6 травня 2022 року вступив до незаконного правоохоронного органу – «народной милиции города Изюм», створеного на тимчасово окупованій території Харківської області.

На посаді дільничного інспектора він здійснював поквартирний обхід будинків та перепис населення у місті Ізюм, перевіряв документи, виявляв громадян України, які не підтримували країну – агресора й погрожував їм фізичною розправою та виконував інші злочинні завдання окупаційної влади. Після звільнення Збройними Силами України м. Ізюм він утік до РФ.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.