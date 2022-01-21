Зарплати найнижчі, а тарифи найвищі.

Якщо в Рівному плата за тепло в місцях загальних користування та транзит по стояках становить в межах 150-300 грн, в Чернівцях 200-400 грн, то в Тернополі 400-900 грн.

Якщо в Рівному підняли вартість проїзду у тролейбусі до 6 грн, а в Чернівцях до 5 грн, то в Тернополі до 10 грн.

Якщо в Рівному з 1 січня підвищилися тарифи на водопостачання і водовідведення до 32,6 грн/куб, в Чернівцях до 27,9 грн/куб, то в Тернополі до 36,6 грн/куб.

Все більше складається враження, що тернопільська влада втрачає відчуття реальності. Олег Синовець