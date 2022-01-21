У Тернополі перевірятимуть маршрутки: потрібні маски і COVID-сертифікати
Зокрема правоохоронці посилять контроль за дотриманням маскового режиму у громадському транспорті.
Про це зазначив очільник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук сьогодні, 20 січня, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Тернопільській ОДА.
Працівники патрульної поліції зупинятимуть громадський транспорт і перевірятимуть чи усі пасажири в масках, а також чи дотримуються перевізники карантинних обмежень.
Окрім цього у пасажирів перевірятимуть наявність COVID-сертифікатів.
Також жителям Тернопільщини нагадали, що відвідувати масові заходи можуть лише вакциновані особи. У них вибірково перевірятимуть COVID-сертифікати.