Цікаві пари взуття на щодень: як урізноманітнити свій базовий гардероб

Носити лише базові нейтральні речі іноді набридає. Хочеться якогось яскравого акценту, незвичайного крою чи пропорцій. І це дійсно найбезпечніший спосіб експериментувати з власним стилем — в рамках базових образів.

Чи є правила для носіння statement-речей? Яке брендове чоловіче взуття варто придбати? Про це — далі в матеріалі.

Як додати кольору та форми

Найпростіший спосіб — вибирати той же колір, який ви переважно носите, проте це має бути відтінок на 1–2 тони яскравіший. Так простіше зрозуміти, як ви почуватиметеся стосовно яскравості відтінку, як комбінувати нову річ з одягом, що вже є в гардеробі. Тому наступного разу, підбираючи нову пару взуття, візьміть не синю, а блакитну, не темно-коричневу, а охряну, не темно-зелену, а світло-зелену.

З формами такий поступовий перехід від чогось нейтрального до незвичного працює так само. Примірте кілька пар із різною зміною пропорцій і порівняйте загальний ефект від них. Радимо фіксувати такі примірки на фото.

Не гірший вигляд мають пари у принт чи з використанням декількох кольорів в оформленні.

Моделі, до яких варто придивитися

Пропонуємо список вдалих моделей для повсякденних образів з асортименту Ostriv:

кросівки New Balance U9060ZGB Lifestyle;

кросівки FLOWER MOUNTAIN YAMANO 3 UN;

кросівки MIZUNO WAVE MUJIN TL GTX;

черевики Red Wing MOC;

кросівки Nike DUNK LOW RETRO PRM;

капці SUBU x Ostriv;

кросівки Premiata MASE;

кросівки SUICOKE PEPPER-Sev тощо.

У списку багато кросівок, адже саме їх вибирає переважна більшість чоловіків, які живуть у місті. До того ж зараз легко знайти навіть утеплені зимові моделі, щоб нога не змерзла взимку.

Як комбінувати з одягом

Пропонуємо ідеї, як створити декілька зручних та стильних образів:

темно-синій джемпер + прямі блакитні джинси + бежеві або світло-коричневі кросівки + чорне або темно-синє пальто + сірий шарф;

сіре худі + вільні блакитні джинси + зимові спортивні чоботи яскраво-зеленого кольору + короткий пуховик + синя шапка біні;

вільний светр із теплої різноколірної нитки + темно-сині прямі штани + кеди кольору хакі + утеплене напівпальто + об’ємний шарф;

лонгслів з яскравим написом чи зображенням + прямі чорні штани + темно-сірі кросівки з контрастними шнурками + утеплений бомбер + утеплена кепка.

Додаткові аксесуари, як то сумки, наручні годинники, підвіски, браслети, каблучки, вдягайте за настроєм і погодою.

Не забувайте, що взуття — це не лише практичний, але й стильовий елемент вашого образу. Воно може стати тією самою родзинкою, яка підкреслить ваш характер чи настрій. Відважуйтеся на сміливі кольори, текстури та деталі, адже саме взуття часто задає тон усьому аутфіту. Експериментуйте, і ваш базовий гардероб заграє новими барвами.