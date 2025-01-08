Експертні команди замість МСЕК на Тернопільщині: що змінилося

Експертні комісії з оцінювання повсякденного функціонування почали працювати у лікарнях Тернопільщини. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, йдеться у матеріалі Суспільного.

За її словами, тепер замість 11 медико-соціальних експертних комісій працюють 46 експертних команд. Вони приймають у 12 лікарнях області. Є чотири способи, щоб встановити інвалідність.

На прийом до контрольно-експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування в коридорі обласного онкодиспансеру прийшла Ганна Кущак. Жінка приїхала з Бучача.

“Я сьогодні вперше прийшла на комісію, оформляю групу. Подала на оформлення в Бучачі у жовтні місяці. І після першого числа, другого, мені прийшло повідомлення на телефон, щоб явитися сьогодні, 7 січня, на 13 годину на комісію. У мене дві операції. Була онкологія цього року. В зв’язку з тим подаюсь на групу. У квітні була операція, мій лікар мене направив. Я звернулась до сімейної лікарки, вона мені дала скерування, що потрібно зібрати, і я в Бучачі все зібрала в поліклініці за один день”, — сказала Ганна Кущак.

В експертній комісії обласного диспансеру троє лікарів. Володимир Коптюх до січня цього року був у складі медико-соціальної експертної комісії з онкології. Він розповів, що тепер про пацієнтів, чиї документи розглядатимуть, дізнаються незадовго до засідання експертної команди:

“До 1 січня 2025 року був ряд постанов, уточнень і поправок щодо оцінювання і правил оцінювання. Зараз все зібрали в одній постанові, це спрощує функціональну діяльність лікарів експертних команд і зменшує час пошуку нормативних актів і документації, які постановляють ту чи іншу групу інвалідності. Зараз чітко регламентований час на опрацювання — пів години з документацією щодо кожного пацієнта. Відповідно 6 пацієнтів на день. Навантаження зовсім інакше, ніж на попередній комісії, було близько 18 людей за день”.

В обласному онкодиспансері утворили три експертні команди, розповів медичний директор медзакладу Микола Прокопчук. За його словами, вони приймають пацієнтів тричі на тиждень.

“Щодо онкопатологій, то на 3,4 стадії захворювання ми можемо робити заочні обстеження чи виїжджати додому до пацієнта. Пацієнту не треба їхати і проходити ЛКК, проходити інших лікарів. Ці всі дані вносяться в електронну систему, яка є по всій Україні. На сьогодні ще близько до чотирьох місяців ще ведуть паперові справи, бо не дуже добре налагоджена електронна система. Надалі все внесуть в електронну систему і пацієнтів оцінює бригада, наших пацієнтів може оцінювати навіть бригада з Хмельницького, Дніпра, а ми — пацієнтів з інших регіонів”.

Однією з підстав для реформування експертних комісій були рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам призовного віку. Це рішення, які приймали під час воєнного стану, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. Вона сказала, що новостворені експертні команди унеможливлюють корупційні схеми.

“Є 12 закладів, де 168 лікарів працюють у 46 командах. МСЕКів було 11, туди входило по 3 лікаря. Тепер більше лікарів в експертних командах і надіємося, черг і затримки не буде. МСЕК залишив їм справи, які з вересня не розглядали. До 1 січня всі справи відсканували, ввели в систему і почали розгляд справ, які МСЕКи не розглянули. Створюють моніторингові команди, до яких входять працівники СБУ, пенсійного фонду, соцслужб і медиків. Вони будуть контролювати роботу експертних комісій на державному рівні й на обласному”, — зазначила Ольга Ярмоленко.