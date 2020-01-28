Выбор блендера: что нужно знать

С помощью современной кухонной бытовой техники, процесс, при котором готовится пища, становится значительно более легким. Такой прибор, как блендер стационарный, является полезным кухонным помощником. Он смешивает множество ингредиентов, что позволяет приготовить отменные блюда и напитки – от фарша до коктейлей. Блендеры очень похожи на комбайны для кухни, имеют почти такой же принцип работы, но их цена – более дешевая. Важно и то, что нужные насадки идут в комплекте с блендером. Есть возможность заказать и дополнительные аксессуары.

Все современные блендеры делятся на два основных вида: ручного и стационарного типа.

Ручные блендеры

Ручные блендеры имеют компактные габариты и небольшой вес. Они помещаются в емкость, в которой находятся ингредиенты, производя смешивание.

Среди преимуществ ручных блендеров можно отметить следующие особенности:

1. Быстро перемалывают продукты в небольших объёмах.

2. Производит измельчение варенных продуктов лучше, чем стационарным.

3. Небольшие размеры и небольшой вес.

4. На кухне может поместиться куда угодно.

Вместе с тем, с помощью погружного блендера не сделаешь коктейли, а большому количеству моделей необходимо постоянно давать отдых. Такая техника используется исключительно с перерывами. Когда ручной блендер находится в работе, человек должен его держать в руках, уставая при этом.

Стационарные блендеры

Стационарные блендеры имеют такие преимущества:

1. Большая мощность.

2. Наличие чаши, имеющей большой объём.

3. Свободные руки во время работы техники.

4. Безопасность блендера во время его мытья.

Что же касается недостатков, то стационарные блендеры не очень хорошо справляются с измельчением овощей, фруктов, а также мясных изделий.

Насадки и функции

Стоимость блендера зависит от того, какие у него возможности, сколько насадок и какой дополнительный функционал. Среди насадок современных блендеров следует отметить следующие:

1. Измельчитель.

Измельчает продукты на порции, минимального объёма. Хорошо справляется с перцем, имеющим вид горошка, орехами, сухими травами, крупами. Рубит мясо и делает соусы.

2. Венчик.

Быстро взбивает тесто, яйца, крем и другие текстуры.

3. Ломтерезка.

Нарезает колбасу, хлеб, сыр, ветчину слайсами одинаковых размеров. Еще она имеет название слайсер.

4. Крюк, необходимый для теста.

Крюк специальной формы, предназначение которого – замешивание теста.