Виды холодильников бытового назначения
Сегодняшний рынок бытовой техники предлагает большой ассортиментдвухкамерных холодильников самых разных производителей с оченьгибкой ценовой политикой. Холодильники относятся к крупной бытовойтехнике, так как предназначены для хранения большого количествапродуктов и уже готовых блюд. Представленные на рынке моделиотличаются не только конструктивными особенностями, но также типомработы, дизайном, вариантом доп. функций и тд. Любая хозяйка хочет,чтобы техника хорошо гармонировала с остальной кухонной гарнитурой,выглядела стильно и отменно выполняла свою работу.
Как правило,холодильники бытового назначения используются в таких целях:замораживание продуктов и дальнейшее их хранение в таком состоянии,хранение скоропортящихся продуктов, замораживание сезонныхфруктов/овощей. Правильно подобранный агрегат поможет хранитьбезопасно продукты, а также избежать появления внутри камерынеприятных запахов.
Потребителю, не разбирающемуся в технических тонкостях такогооборудования достаточно сложно сделать выбор и вообще определиться,какой же вариант необходим. Производители специально для этогосоздали инструкцию, но не каждый сможет и захочет разбираться вноменклатурных данных. В нашей статье мы постараемся максимальноясно дать потребителю разобраться в холодильникахдвухкамерных, однокамерных, а также понять на что жеобратить внимание при выборе.
Холодильники в зависимости от количества камер
- Одна камера
Однокамерный холодильник – это наиболеебюджетный и простой вариант, который идеально подойдет тем, ктовыбираете технику на непродолжительное время или не может тратитьна нее большие средства. Конструкция устройства очень простая,представляет собой всего один отсек. Часто в таких моделях общийотсек соединен с морозильным. Современный рынок техникипредоставляет возможность купить однокамерныйхолодильник любых габаритов и размеров. Соответственно,технические характеристики моделей существенно отличаются. Привыборе такого агрегата стоит учесть:
- Количество пользователей;
- Технические характеристики;
- Точные размеры специально подготовленного под техникупространства;
- Пределы бюджета.
Однокамерный холодильник купить можно длянебольшой квартиры, а также загородного дома. Правильно подобранноеустройство идеально впишется в дизайн кухни или любого другогобытового помещения.
- Две камеры
В отличие от предыдущего варианта, такой агрегат имеет отдельнофункционирующую морозильную камеру. Зонирование внутреннегопространства позволяет лучше сохранять продукты и располагать ихсогласно отсекам и уровню влажности в них. Так как устройство имеетдве двери, температура внутри отсеков лучше сохраняется. Взависимости от ваших потребностей, можно выбрать устройство срасположенной внизу или вверху морозильной камерой.
- Три камеры
Достаточно новая на рынке модель, которая пользуется не меньшимспросом, чем предыдущие. Обычно такие устройства необходимыми дляхранения продуктов с разными температурными требованиями.Трехкамерные холодильники имеют такие отсеки:
- Нулевая камера (обычно в ней размещаются уже готовые блюда);
- Охлаждение (размещаются продукты, которые не требуют сильнойзаморозки);
- Морозильный отсек (используется для заготовокмяса/рыбы/овощей/фруктов и тд)
Современные модификации такого устройства дают возможностьизменять направление открытия дверей. Также часто трехкамерныеустройства оснащены собственной посудой, которая интегрирована подполки.
- Side-by-Side
Такой тип холодильников пришел к нам из Америки и относится кпремиум классу бытовой техники. Такой вариант идеально подойдетесли у вас достаточно просторная кухня и есть хороший бюджет дляпокупки. Модель Side-by-Side напоминает визуально двухдверный шкаф,где морозильный и холодильный отсеки расположены вертикально наодном уровне. Как правило, на внешней стороне одной из дверирасполагается диспенсер, который подает холодную воду или кубикильда.
Перед тем как купить холодильник двухкамерныйили Side-by-Side убедитесь, что на вашей кухне достаточно места длявыбранного агрегата.
Разновидности холодильников в зависимости от системыохлаждения
- Статическая система
Такую систему охлаждения еще часто называют капельной, так какодна из ее отличительных особенностей – повышенная влажность.Находящаяся внутри холодильника влага не испаряется, а скапливаетсяв виде капель на задней стенке устройства и стекает в специальныйиспаритель. Благодаря высокому показателю влажности, продуктыотлично сохраняют свои вкусовые качества. Одна из особенностейстатической системы, сверху температура устройства выше, чем снизу.Это стоит обязательно учитывать при расфасовке продуктов. Поэтомуболее скоропортящиеся стоит размещать в нижней части. Срединедостатков следует выделить необходимость регулярной разморозки,так как часто внутри образовываются ледяные наросты. Если вы хотитехолодильник однокамерный купить со статическойсистемой охлаждения, рекомендуем дополнительно проконсультироватьсясо специалистом.
- Динамическая
Представляет собой усовершенствованную разновидность капельногоохлаждения. Такие модели дополнительно оснащены вентилятором,который позволяет равномерно распределять влагу, а также сохранятьстабильную во всех отсеках температуру. Сбалансированныйтемпературный режим улучшает условия хранения содержимогоотсеков.
- Frost Free
Все чаще желая холодильник двухкамерный купитьотдают предпочтением именно такому типу охлаждения. Такиеустройства оснащены испарителем, которые помогает избежатьобразования инея. Благодаря этому стенки отсеков не содержатснежных наростов и остаются всегда сухими. Специальный вентилятор вустройстве втягивает влагу и отправляет ее в испаритель.
Система охлаждения – это важный технический показательхолодильника, которому стоит уделить пристальное внимание привыборе.
Холодильники в зависимости от расположения морозильныхкамер
Наличие отдельно расположенной морозильной камеры позволяетблагополучно сохранять полуфабрикаты, а также замораживать сезонныепродукты. Перед как купить двухкамерныйхолодильник, стоит определиться с местом расположенияморозильной камеры. Поэтому заранее продумайте, как вам удобнеевсего будет использовать морозильный отсек – на уровне глаз илирасположенный ниже.
- Морозильная камера вверху
Это не очень распространенная компоновка, но отлично подходиттем, кто часто пользуется морозильным отсеком. Вам не частопридется нагибаться, чтобы поместить что-то в смежный отсек. Такжеможно найти модели, где верхний морозильный отсек по объему равенхолодильному и даже больше.
- Морозильная камера внизу
Маленький двухкамерный холодильник срасположенной внизу камерой считается наиболее традиционным ивостребованным вариантом. Такое расположение отсека дает полнуюсвободу доступа к холодильной камере – все необходимое находится науровне вытянутой руки. Подходит тем, кто чаще всего пользуетсяхолодильным отсеком. Обычно в нижнем отсеке предусмотреныспециальные ящики для хранения замороженных продуктов.
Холодильники по способу установки
При выборе устройства необходимо руководствоваться такимиправилами:
- Насколько выбранный холодильник будет удобен в эксплуатации;
- Как хорошо он впишется в уже существующий дизайн илиразрабатываемый.
Именно поэтому рынок бытовой техники предоставляет нескольковариантов моделей по способу установки.
- Отдельностоящие
Такой вариант не теряет своей популярности уже много лет. Какправило, под отдельно стоящий агрегат заранее готовится место.Устройство не должно стоять вплотную к другим агрегатам и приборам,а также располагаться недалеко от розетки. Очень важно не ставитьустройство близко возле варочной поверхности.Купив отдельно стоящий холодильникоднокамерный вы без проблем сможете его разместить в любомудобном месте.
- Встраиваемые
Такой вариант расположения дает возможность сделать устройствомаксимально незаметным, а также расположить все кухонные предметы вединой дизайнерской концепции. Встраиваемый холодильникоднокамерный монтируется в кухонную мебель согласно своимразмерам и дополнительно покрывается кухонным фасадом. Также естьвариант установки, чтобы фасадная часть осталась неизменной.Полноценная интеграция таких моделей в кухонный фасад и дала такойбольшой спрос на устройства такого типа установки.