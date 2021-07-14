Виды холодильников бытового назначения

Сегодняшний рынок бытовой техники предлагает большой ассортиментдвухкамерных холодильников самых разных производителей с оченьгибкой ценовой политикой. Холодильники относятся к крупной бытовойтехнике, так как предназначены для хранения большого количествапродуктов и уже готовых блюд. Представленные на рынке моделиотличаются не только конструктивными особенностями, но также типомработы, дизайном, вариантом доп. функций и тд. Любая хозяйка хочет,чтобы техника хорошо гармонировала с остальной кухонной гарнитурой,выглядела стильно и отменно выполняла свою работу.

Как правило,холодильники бытового назначения используются в таких целях:замораживание продуктов и дальнейшее их хранение в таком состоянии,хранение скоропортящихся продуктов, замораживание сезонныхфруктов/овощей. Правильно подобранный агрегат поможет хранитьбезопасно продукты, а также избежать появления внутри камерынеприятных запахов.

Потребителю, не разбирающемуся в технических тонкостях такогооборудования достаточно сложно сделать выбор и вообще определиться,какой же вариант необходим. Производители специально для этогосоздали инструкцию, но не каждый сможет и захочет разбираться вноменклатурных данных. В нашей статье мы постараемся максимальноясно дать потребителю разобраться в холодильникахдвухкамерных, однокамерных, а также понять на что жеобратить внимание при выборе.

Холодильники в зависимости от количества камер

Одна камера

Однокамерный холодильник – это наиболеебюджетный и простой вариант, который идеально подойдет тем, ктовыбираете технику на непродолжительное время или не может тратитьна нее большие средства. Конструкция устройства очень простая,представляет собой всего один отсек. Часто в таких моделях общийотсек соединен с морозильным. Современный рынок техникипредоставляет возможность купить однокамерныйхолодильник любых габаритов и размеров. Соответственно,технические характеристики моделей существенно отличаются. Привыборе такого агрегата стоит учесть:

Количество пользователей; Технические характеристики; Точные размеры специально подготовленного под техникупространства; Пределы бюджета.

Однокамерный холодильник купить можно длянебольшой квартиры, а также загородного дома. Правильно подобранноеустройство идеально впишется в дизайн кухни или любого другогобытового помещения.

Две камеры

В отличие от предыдущего варианта, такой агрегат имеет отдельнофункционирующую морозильную камеру. Зонирование внутреннегопространства позволяет лучше сохранять продукты и располагать ихсогласно отсекам и уровню влажности в них. Так как устройство имеетдве двери, температура внутри отсеков лучше сохраняется. Взависимости от ваших потребностей, можно выбрать устройство срасположенной внизу или вверху морозильной камерой.

Три камеры

Достаточно новая на рынке модель, которая пользуется не меньшимспросом, чем предыдущие. Обычно такие устройства необходимыми дляхранения продуктов с разными температурными требованиями.Трехкамерные холодильники имеют такие отсеки:

Нулевая камера (обычно в ней размещаются уже готовые блюда);

Охлаждение (размещаются продукты, которые не требуют сильнойзаморозки);

Морозильный отсек (используется для заготовокмяса/рыбы/овощей/фруктов и тд)

Современные модификации такого устройства дают возможностьизменять направление открытия дверей. Также часто трехкамерныеустройства оснащены собственной посудой, которая интегрирована подполки.

Side-by-Side

Такой тип холодильников пришел к нам из Америки и относится кпремиум классу бытовой техники. Такой вариант идеально подойдетесли у вас достаточно просторная кухня и есть хороший бюджет дляпокупки. Модель Side-by-Side напоминает визуально двухдверный шкаф,где морозильный и холодильный отсеки расположены вертикально наодном уровне. Как правило, на внешней стороне одной из дверирасполагается диспенсер, который подает холодную воду или кубикильда.

Перед тем как купить холодильник двухкамерныйили Side-by-Side убедитесь, что на вашей кухне достаточно места длявыбранного агрегата.

Разновидности холодильников в зависимости от системыохлаждения

Статическая система

Такую систему охлаждения еще часто называют капельной, так какодна из ее отличительных особенностей – повышенная влажность.Находящаяся внутри холодильника влага не испаряется, а скапливаетсяв виде капель на задней стенке устройства и стекает в специальныйиспаритель. Благодаря высокому показателю влажности, продуктыотлично сохраняют свои вкусовые качества. Одна из особенностейстатической системы, сверху температура устройства выше, чем снизу.Это стоит обязательно учитывать при расфасовке продуктов. Поэтомуболее скоропортящиеся стоит размещать в нижней части. Срединедостатков следует выделить необходимость регулярной разморозки,так как часто внутри образовываются ледяные наросты. Если вы хотитехолодильник однокамерный купить со статическойсистемой охлаждения, рекомендуем дополнительно проконсультироватьсясо специалистом.

Динамическая

Представляет собой усовершенствованную разновидность капельногоохлаждения. Такие модели дополнительно оснащены вентилятором,который позволяет равномерно распределять влагу, а также сохранятьстабильную во всех отсеках температуру. Сбалансированныйтемпературный режим улучшает условия хранения содержимогоотсеков.

Frost Free

Все чаще желая холодильник двухкамерный купитьотдают предпочтением именно такому типу охлаждения. Такиеустройства оснащены испарителем, которые помогает избежатьобразования инея. Благодаря этому стенки отсеков не содержатснежных наростов и остаются всегда сухими. Специальный вентилятор вустройстве втягивает влагу и отправляет ее в испаритель.

Система охлаждения – это важный технический показательхолодильника, которому стоит уделить пристальное внимание привыборе.

Холодильники в зависимости от расположения морозильныхкамер

Наличие отдельно расположенной морозильной камеры позволяетблагополучно сохранять полуфабрикаты, а также замораживать сезонныепродукты. Перед как купить двухкамерныйхолодильник, стоит определиться с местом расположенияморозильной камеры. Поэтому заранее продумайте, как вам удобнеевсего будет использовать морозильный отсек – на уровне глаз илирасположенный ниже.

Морозильная камера вверху

Это не очень распространенная компоновка, но отлично подходиттем, кто часто пользуется морозильным отсеком. Вам не частопридется нагибаться, чтобы поместить что-то в смежный отсек. Такжеможно найти модели, где верхний морозильный отсек по объему равенхолодильному и даже больше.

Морозильная камера внизу

Маленький двухкамерный холодильник срасположенной внизу камерой считается наиболее традиционным ивостребованным вариантом. Такое расположение отсека дает полнуюсвободу доступа к холодильной камере – все необходимое находится науровне вытянутой руки. Подходит тем, кто чаще всего пользуетсяхолодильным отсеком. Обычно в нижнем отсеке предусмотреныспециальные ящики для хранения замороженных продуктов.

Холодильники по способу установки

При выборе устройства необходимо руководствоваться такимиправилами:

Насколько выбранный холодильник будет удобен в эксплуатации; Как хорошо он впишется в уже существующий дизайн илиразрабатываемый.

Именно поэтому рынок бытовой техники предоставляет нескольковариантов моделей по способу установки.

Отдельностоящие

Такой вариант не теряет своей популярности уже много лет. Какправило, под отдельно стоящий агрегат заранее готовится место.Устройство не должно стоять вплотную к другим агрегатам и приборам,а также располагаться недалеко от розетки. Очень важно не ставитьустройство близко возле варочной поверхности.Купив отдельно стоящий холодильникоднокамерный вы без проблем сможете его разместить в любомудобном месте.

Встраиваемые

Такой вариант расположения дает возможность сделать устройствомаксимально незаметным, а также расположить все кухонные предметы вединой дизайнерской концепции. Встраиваемый холодильникоднокамерный монтируется в кухонную мебель согласно своимразмерам и дополнительно покрывается кухонным фасадом. Также естьвариант установки, чтобы фасадная часть осталась неизменной.Полноценная интеграция таких моделей в кухонный фасад и дала такойбольшой спрос на устройства такого типа установки.