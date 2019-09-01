Заложники Кремля

Самые животрепещущие политические новости последних дней касаются оживления в процессе возвращения наших пленных домой.

Самые животрепещущие политические новости последних дней касаются оживления в процессе возвращения наших пленных домой.

При заключении таких договоренностей соблюдается строгая конфиденциальность и президент Зеленский просит набраться терпения, ничего не загадывать наперед и не мешать ему действовать. Но сведения просачиваются с обеих сторон.

Достоверно известно, что в Украине готовят к обмену задержанных на территории нашей страны россиян – агентов спецслужб, военных, организаторов антиукраинских провокаций и участников одесских беспорядков 2 мая. Также в списке есть несколько военных-предателей из Крыма, получивших оккупационные аусвайсы. А обвиненный в госизмене редактор РИА Новости Кирилл Вышинский участвовать в обмене отказался.

По слухам из РФ, на 20 августа в московский следственный изолятор «Лефортово» из разных мест заключения свезены 8 украинцев: Павел Гриб, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Евгений Панов, Владимир Балух, Алексей Сизонович, Станислав Клых и Роман Сущенко. Имена остальных в этом обменном списке достоверно неизвестны, но Олега Сенцова там точно нет. Всего речь идет о 33 из более чем 200 незаконно удерживаемых в РФ украинских политзаключенных.

Вопрос о возврате Россией заложников – украинских политзаключенных и военнопленных моряков – поднимается на каждой международной встрече высокого уровня. В этой геополитической игре, помимо Украины и РФ, задействованы все страны G7. Но кремлевский режим не утруждается соблюдением международных законов, не отличается пацифизмом и человеколюбием, поэтому вовсю пользуется случаем и отчаянно торгуется. Москва использует пленников как разменную монету для смягчения санкций и признания легитимности оккупации украинского Крыма.

Сегодня на саммите «большой семерки» лидеры свободного мира отклонили предложение американского президента Трампа вернуть Россию в этот элитный клуб.

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Канадский премьер Джастин Трюдо и канцлер Германии Меркель, французский президент Макрон и премьер Британии Борис Джонсон не желают сидеть за одним столом с «вождем» страны-агрессора.

Сроки возвращения украинских заложников домой не определены. Некоторые источники считают это делом нескольких ближайших дней, замминистра иностранных дел Ирина Зеркаль осторожно упоминает срок до конца года. Но главное, чтобы этот обмен, в отличие от многих других, состоялся, а не остался лишь шумихой в прессе.