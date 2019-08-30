Як обрати пральну машину?

Від того, наскільки раціонально обрана пральна машина, залежить якість прання, термін служби техніки, комфорт господині і усієї родини. Обираючи машинку-автомат, окрім технічних характеристик, важливо звертати увагу на виробника. Бренд Самсунг, за відгуками покупців, випускає найбільш довговічні моделі за помірною ціною, обрати серед яких можна на сторінці — https://allo.ua/ru/stiralnye-mashiny/proizvoditel-samsung/.

Критерії вибору пральної машини

Враховуючи тривалий термін експлуатації пристрою, перед придбанням треба врахувати безліч нюансів:

об’єм і вид завантаження;

тип двигуна пральної машини;

клас енергоспоживання;

наявність захисту від протікання і нестабільної напруги;

додаткові корисні функції та режими.

Машини з фронтальним завантаженням найбільш поширені. Їх перевага в тому, що верхня поверхня залишається вільною, вона може бути використана для складання речей. Але такі класичні моделі займають багато місця. Якщо простір обмежений, зручнішим буде автомат з вертикальним завантаженням, який відкривається зверху. Обираючи тип двигуна, слід віддати перевагу інверторним пральним машинам через їх безшумну роботу та довший строк служби без потреби ремонту.

Щодо енергоспоживання, найбільш економними є автомати с позначкою А+, А++, які витрачають не більше 1 кВт на повний цикл прання. Більшість сучасних моделей здатні стабілізувати електрона пругу, а деякі ще й мають захист від протікання та контроль рівня піни.

Ці функції особливо знадобляться, якщо необхідно вийти з дому на час прання. Також значно полегшать життя господарям додаткові режими неповного завантаження, подвійного полоскання, сушки, прасування та інші.