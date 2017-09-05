Деталі Тернополя. Балясини зблизька

Не хочу впадати у пафос чи софістику, але все ж трапляється: дивишся та не бачиш.

Зрештою, прийом, яким Конан Дойл не забуває попринижувати доктора Ватсона, це вкласти в його вуста фразу на штиб: «Я бачив те, що бачив Шерлок, і чув тут ж історію, але я нічого не розумію». Отже на побутовому грунті теж трапляється.

Щоби побачити щось, треба його довго розглядати, розкладаючи на складові, а потім оцінювати все разом.

Тож нині пропоную приглянутися до різних красивостей, котрі формують балясини.

Анна Золотнюк.