Принади дощового Тернополя (фото)

Якщо так сталось, що впродовж цього мінісезону дощів ви ще ні разу не гуляли, а лише перебігали з точки А в точку Б та й так, аби чимшвидше, то спробуйте спокійно видихнути й вдихнути, а потім не менш розмірено пройтись дощовим містом.

Бо саме зараз квітне бузок і запах вологої землі його чудово доповнює, бо цвітуть райські яблука, їхні пелюстки сумовито опадають. А діється все це на тлі давніх вуличок. А там: огорожі з гостряками, підвальні огорожі з візерунками, і цеглинки, що притримують двері.

Анна Золотнюк.

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