“У Почаївській лаврі серед монахів немає жодного українця”, — експерт

Українські правоохоронці повинні перевірити режим перебування у монастирях отців із іноземним громадянством і тих, хто порушили міграційне законодавство, депортувати.

Про це в інтерв’ю ІА “Вголос” сказав директор “Українських студій стратегічних досліджень” Юрій Сиротюк.

“За відомою мені інформацією, у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, серед монахів немає жодного громадянина України. Тобто всі вони — громадяни іноземної держави, котрі у випадку чого можуть тут вчиняти різноманітні силові провокації”, — зазначив експерт.

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