Деталі Тернополя. Півреальний світ середмістя

Для мене Тернопіль завжди був містом, котре зіткане з різних площин, ну чи реальностей. Бо тут сусідить старе й нове, кітч і вишуканість деталей минулого, трепетне ставлення й жага до оновлення, пам’ять і забуття.

І всі ті категорії матеріалізуються в архітектурі, зокрема. Можливо, історії цих дещиць не мають виразних сюжетів чи добре виписаних персонажів, проте вони непідробні й наповнені життям.

Ці деталі в кожному будинку. І їх варто розглядати.

Анна Золотнюк.