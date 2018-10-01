Фігурки у формі тваринок, які робить тернополянка Лілія Хвостівська, можна сплутати з живими звірятами

Талановита тернополянка Лілія Хвостівська в техніці валяння виготовляє фігурки та брошки у вигляді різноманітних тваринок, які чарують не менше, аніж живі звірята.

Хоч жінка займається виготовленням виробів близько три місяці, проте навіть попри незначний досвід роботи її роботи своєю красою привертають увагу багатьох поціновувачів прекрасного.

Як розповіла пані Лілія, коли вперше спробувала щось валяти, навіть не планувала постійно займатися виготовленням речей у цій техніці. Тільки після того, як спробувала виготовити декілька фігурок, це заняття її зацікавило, затягнуло. Спочатку умілиця робила фігурки для сина, похресниці, викладала фото готових виробів у соцмережі «Фейсбук». Потім розширила асортимент – зробила одну брошку, другу і згодом почала продавати свої вироби.

— Техніка валяння є нескладною і складною водночас, адже на роботу із шерстю йде багато часу. Власне я займаюся валанням недовго, тож, можливо, згодом краще опаную техніку й, відповідно, швидше виготовлятиму свої вироби. Серед усіх брошок-тваринок мені найскладніше зараз дається створювати собачок. Скільки часу затрачаю на виготовлення прикраси залежить від складності виробу. Можу валяти одну річ від одного до чотирьох днів, хоча скільки сидітиму над своїм витвором у мене часто залежить від настрою. Перед тим, як почати валяти певну річ – брошку чи об’ємну фігурку, обираю, як саме вона виглядатиме. Вибираю звірятка вже з готової фотографії. Сама не малюю ескізи, бо це би забирало багато часу, — розповіла Лілія Хвостівська.

Жінка наголосила, що надалі хотіла би виготовляти не тільки мультигероїв, але й більш реалістичних персонажів. Тому умілиця сподівається, що здодом колекцію її виробів поповнять нові творіння.

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