Здається, навіть вигнутими ці огорожі не втрачають, сказати б, елегантності. Навпаки, набувають особливого вигляду. Можливо тому, що вони вигинаються, як то буває із рослинами. Метал стає пластичним.

Частина цих деформацій сталась через дерева — знеможене їхньою вагою, залізо стратило свою непохитність та схилилось. І це дуже цікава штука — думати, як наполегливість перемагає твердість.

Нинішні зразки огорож із Тернополя, Копичинців, Бережан і Чорткова.

Анна Золотнюк.