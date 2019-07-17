Вікна на тернопільській вулиці Руській: сецесійна краса

Давній фасад — це величезна кількість деталей, що гармонійно пов’язані між собою. Кожна оздоба розміщена там, де це композиційно доцільно. Тому збереження оригінального вигляду будинку так важливо.

Нині звернімо увагу на вікна, і не просто вікна, а тих будинків, котрі розташовані на центральній вулиці міста — Руській. Та ще й зосередимось на кам’яницях, зведених у стилі сецесії.

Власне, цікавитимуть не стільки вікна, скільки декоративні елементи, якими ті оздоблені. Підказка: зверніть увагу на геометризованість візерунків, їх стриманість й витонченість.

Анна Золотнюк.