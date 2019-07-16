Олександр Савченко: «В «Громадянській позиції» – професіонали і патріоти України. Там немає олігархів, корупціонерів та Росії»

Що чекає гривню у 2019 році? Чи може курс знизитися до 20 гривень за долар? Як вижити малому бізнесу? Як пенсії та зарплати в Україні зробити європейськими, знає кандидат у народні депутати від «Громадянської позиції», професор Олександр Савченко

Олександр Савченко – відомий фінансист, банкір, професор, екс-заступник голови Національного банку України, колишній виконавчий директор Європейського банку реконструкцій та розвитку, ректор Міжнародної школи. Серед ТОП-3 найважливіших справ, які зробив для України, називає зрив планів М. Горбачова і Г. Явлинського отримати від МВФ 25 млдр. доларів на збереження СРСР. Також організацію і безпосереднє керівництво виготовленням української національної валюти – гривні. Та відкриття найбільшої кредитної лінії для малого бізнесу на суму 300 млн. євро.

Як Ви зрозуміли що саме зараз час йти до влади та приєднатися до партії «Громадянська Позиція»?

Це рішення було прийнято не розумом, воно прийшло з небес, а от підтримати Анатолія Гриценко та «Громадянську позицію» є вже моїм раціональним вибором. Знаю, що ця сила є проукраїнською, яку боїться Кремль.

Які, на Вашу думку головні переваги партії «Громадянська позиція» перед іншими політичними силами?

В цій партії перевірені часом професіонали і патріоти України, але головне – там нема не лише грошей, але і духу олігархів, корупціонерів та Росії.

Країна 28 років є заручником олігархату, корупціонерів та Кремля

На Вашу думкі, які помилки попередньої влади необхідно вирішувати першочергово?

Попередня влада не помилялась, вона свідомо робила свою справу – збагачувалась… Хто насправді керує Україною? Відповідь на це питання ніби очевидна: Верховна Рада (законодавчий орган), Президент та Кабінет Міністрів (виконавчі органи), судова система України.

Я заявляю, що де-юре так і є, але де-факто (насправді) структура суб’єктів державного управління зовсім інша. Отже, реально країною зараз (і вже 28 років) керують: олігархат на чолі з олігархом-фаворитом. Олігарх-фаворит має право годувати президента України в першу чергу. Зі зміною влади змінюється й олігарх-фаворит. Корупціонери (державне корупційне угрупування), в цю руппу можуть входити представники всіх гілок державної влади: від президента та прем’єра до народного депутата, прокурора чи судді. Росія, Кремль. До 2014 р. Москва по-суті монопольно здійснювала зовнішнє управління Україною. Захід. М’яка сила. Вплив Заходу через кредити, гранти, поради (США, ЄС, МВФ) зростає, але значно поступається іншим трьом силам. Українська еліта, пасіонарії (найслабша ланка влади) також впливає і збільшує свій вплив на життя українців, але епізодично, час від часу, на майданах.

Я стверджую, що кожний з цих реальних 5-ти суб’єктів влади має своїх депутатів, своїх міністрів, своїх мерів, прокурорів, суддів. Але Захід та український народ завжди були в меншості та опозиції до тіньової влади.

Тому я з сумом констатую, що фактично країна вже 28 років є заручником лише трьох сил: олігархату, корупціонерів та Кремля. Вони, ці сили, і є тіньовою, але реальною системою управління України. Вони разом приймають всі стратегічні рішення стосовно України, вони співпрацюють між собою, вони разом наживаються на Україні і українцях. Вони всі в долі. Я навіть розрахував цю долю: приблизно 13% нашого ВВП. Якщо врахувати частку нашого ВВП, яка йде на погашення та обслуговування державних боргів, а це 10,5% , то стає зрозумілим, чому Україна є найбіднішою країною Європи.

Дві загрози: трудова міграція та збільшення зовнішніх боргів

Чому при високій популярності в 89-92 роках, Ви закінчили займатися державною діяльністю?

У мене не було можливості займатись професійною діяльністю в Україні, тому я вирішив допомагати державі на міжнародному рівні. В 1993 р. Я був обраний виконавчим директором ЄБРР і працював у Лондоні до 1996 р.

Назвіть ТОП-3 найважливіших справи, які Ви зробили для України?

Зірвав плани М.Горбачова і Г. Явлинського отримати від МВФ 25 млдр. дол. на збереження СРСР. Організував і безпосередньо керував виготовленням української національної валюти – гривні. Відкрив найбільшу кредитну лінію для малого бізнесу на суму 300 млн. євро.

Яка, на Вашу думку, найбільша економічна загроза для України? Та чи є у Вас її рішення?

Дві загрози: трудова міграція української молоді за кордон та збільшення зовнішніх боргів під високі проценти. У нас є рішення і першої, і другої проблеми.

Як підвищити пенсії і зарплати

– Що чекає гривню у 2019 році? Та чи може курс знизитися до 20 гривень за долар?

– Курс гривні в 2019 р.буде коливатись в рамках 25 – 29 грн. / дол.

– Як українці самостійно можуть прогнозувати курс гривні? Головні поради від Олександра Савченка

– На 3-5 років курс залежить від темпів зростання ВВП: чим вищі темпи зростання ВВП, тим сильніша гривня. Також курс залежить від інфляції: чим нижче інфляція, тим сильнішою стає гривня.

– Як вижити малому бізнесу в Україні?

– Шукати нові ринки, нові продукти, нових партнерів та працювати більш інтенсивно та більш інноваційно. Якщо Ви так не можете, краще працювати найманим працівником в гарній компанії.

– Як боротися з молополістами та олігархами в Україні?

– Не треба боротись, треба ліквідувати. Для цьго потрібні сильні і чесні антимонопольні та правоохоронні органи.

– Чи актуальна концепція «країна в смартфоні» для України? Та які проблеми вона вирішить?

– Актуальна, але в смартфон можна засунути і корупційні, і нераціональні схеми… Тому спочатку раціоналізація, а далі цифровізація.

– Чому в Україні немає фондового ринку? Та хто може зробити його відкритим та функціональним?

– Зараз чисельні фондові біржі належать російським та українським корупціонерам. Всі їх треба закрити. Відкрити одну державну та на 5 років віддати її в управління, наприклад німецькій фондовій біржі. Знаю, що за таких умов вже за рік український бізнес зможе залучати капітал на українській біржі!

– Пенсії в Україні: як пенсіонерам гідно жити?

– Треба прив’язати мінімальну пенсію до мінімальної зарплати 50%, таким чином мінімальна пенсія має вже зараз зрости до 2000 грн.

– Коли в Україні будуть європейські зарплати?

– Якщо оберемо до парламенту «Громадянську позицію», через 5 років середня зарплата буде більше 600 євро.

– Зовнішня політика: з якими країнами Україні варто створювати економічні альянси, а з якими – політичні?

– США, ЄС, Китай – економіка та інвестиції. США, ЄС, НАТО – політика.

– Чи є майбутнє у регіонального об’єднання ГУАМ? Чому ми ігноруємо економічне партнерство з такими країнами як Грузія, Азербайджан та Молдова?

– У ГУАМу нема майбутнього, я знаю ці країни та ментальність їх народів. Україні треба створювати Міжмор’є під патронатом Британії та Швеції, куди мають входити: Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія та Грузія.

– Яке найоптимальніше вирішення конфлікту з Росією?

– Україна має вступити до НАТО та ЄС. Конфлікт з воєнного варто перетворити на політичний та економічний.