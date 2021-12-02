Компанія «Креатор-Буд» – учасник у номінації «Вибір споживача» IX Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD 2021

Номінантами «Вибір споживача» є компанії, в кейсах яких є проєкти як на стадії реалізації, так і вже успішно реалізовані. Це девелопери та забудовники з усієї України, які ніколи не здають лідерські позиції, їх обирають споживачі, ними пишаються.

Список номінантів формувався організаторами за результатами рейтингів на ринку.

Звертаємо Вашу увагу, що голосування на сайті https://ibuild.ua/poll/ буде проходити до 07 грудня.

Голосувати можна лише за одну компанію та з одного гаджета.

Переможець номінації «Вибір споживача» буде оголошений під час церемонії нагородження Всеукраїнської будівельної Премії IBUILD 2021, що відбудеться 08 грудня в готелі InterContinental Kyiv (вул. Велика Житомирська, 2А).

IBUILD 2021 – це головна будівельна премія України, що відзначає кращих представників будівельної галузі та нерухомості, кращі будівельні та девелоперські компанії, кращі об’єкти та проєкти поточного року.