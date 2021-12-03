Стаття підготовлена на основі матеріалів архівно-кримінальних справ, які зберігаються в Управлінні СБУ Тернопільської області

І знову на наші землі, вже з заходу насувала страшна чорна хмара. Не минула вона і нашого містечка Вишнівець. На зміну більшовицького терору насувався німецький. Як не одні мучителі то другі. Але відступаючи, червона орда катувала, знищувала наших безвинних людей.

24 червня 1941 року. На Вишнівеччині окупаційна комуністична влада розпочала мобілізацію і багатьох викликали у воєнкомат. Багато тікало, але і тут енкаведисти намагалися переловити біженців. Так 27 червня 1941 року вони затримали Міцерського Миколу (містечко Вишнівець, Збаразького району) і доправили у свою катівню. Там були ще заарештовані Радковський Ясь, молодий поляк, член ОУН, молодий хлопець з Чеснівського Раківця та інші, десь до десяти полонених. Озвірілі енкаведисти знущались над живими людьми, показуючи свої силу. У другому приміщенні буди полоненні, які чули страшні мучиницькі крики і їх чекала така сама участь Але хтось на дворі з енкаведистів крикнув що наближаються німці, і звірі кинулись тікати. Через пів години вишневчани виламали замки на дверях катівні і побачили що робили “визволителі” з нашими людьми. Зайшов молодий хлопець і побачив свого замученого брата, з мить він посивів. Цілий день коло цієї Вишнівецької тюрми стояв страшний крик родичів загиблих. Такого звірства люди ще не бачили.

А вже 7 липня Вишнівчани урочисто зустрічали нових «визволителів». На зустріч окупантів зібралося до триста жителів Вишнівця та навколишніх сіл. Перші німці прибули до Вишнівця 2 липня. Німців зустрічали як визволителів, традиційно з хлібом та сіллю. Адже жителі Вишнівеччини сподівались, що з німцями буде краще ніж з безбожниками комуністами, і замість дикого більшовицького знущання та свавілля заведуть у нас європейський порядок. У перші дні липня з еміграції повернулися керівні та рядові члени ОУН.

Це що я побачив і почув, не передати і не описати. У всіх селах Вишнівеччини варвари-комуністи закатували багато молодих хлопців і дівчат, а по селах дуже багато. Але німці також розпочали з вбивства. Вже воєнна бригада з Кременця, яка прибула 9 липня 1941 року провела 12 липня розстріли євреїв-комуністів та декількох вишнівчан в кількості 35 чоловік. Вони були за радянської влади членами компартії та керівниками у містечку. Фронт пройшов, а по місцях лишалося німецьке керівництво, яке було непридатне для військових дій, тобто ті які мали поранення, або невиліковні хвороби. Вишневецька комендатура мала своє вище керівництво у Кременці, а ще вище у Львові. У Вишнівці вже була з приходом німців сформована поліція з шести чоловік. Через декілька днів з Кременця прийшов лист про створена поліцейської бригади з 25 чоловік. 29 липня знову приїхала з Кременця бригада солдат і розпочали масові арешти євреїв. Німці вже мали конкретні данні, кого заарештувати. Їм вже тоді помагала поліцейська бригада. А інформацію про євреїв давали самі вишневецькі євреї. Коло чотирьохсот їх вистроїли вище синагоги, коло Вишневецької ратуші і повели в Румалів Яр. Там їх розстріляли. Полоненими було і декілька місцевих комуністів з навколишніх сіл. Ще була акція розстрілу 4 вересня 1941 року. Німці заарештували до сотні євреїв та розстріляли. Участі в розстрілах місцева поліція не брала. Розстрілювали кременецькі представники гестапо. У вересні 1941 року було ліквідовано місцеву поліцію. А в листопаді було створено ШУЦМАНДШАФТ (німецьке оборонне товариство) а ВОЛОШИН був назначений комендантом Вишневецкого куща. Вся жандармерія розміщалася у замку.

В середині серпня у Вишнівці відбувся великий мітинг на якому було дуже багато людей з усіх сіл Вишнівеччини. На мітингу майже всі виступаючі вихваляли німців і дякували їм за визволення від більшовицького ярма. Я не міг це спокійно слухати. Як можна так дякувати і стати знову на шлях рабства вже німцям. То були рабами царської Росії, то польській владі, то більшовикам, а тепер німцям. А чому не жити вільно? Але раб завжди буде рабом. Він завжди буде боротися не за свободу, а за нового пана. І таких вишнівчан багато. Десятками полізли в німецьку поліцію. Я добре згадую Чорного Василя з Мухавця. Він також був в ОУН і дружив з поляком, також членом ОУН Радковським Ясьом. Радковського закатували більшовики і Чорний Василь також виступив на мітингу і запропонував зібрати кошти і встановити пам’ятник жертвам, закатованим енкаведистами в червні у Вишнівецькій тюрмі. Гроші швидко зібрали і пам’ятник був побудований. На жаль прийшли знову червоні окупанти і в літку 1944 року зруйнували. Я дуже засуджував утворення у Вишнівці “ГЕТТО”. А ще більше тих, що пішли служити німцям в поліцію і стали охоронцями “ГЕТТО” З 16 березня аж листопад 1942 року у Вишнівці було єврейське «Гетто». Тут перебувало понад 4 тис. євреїв з Вишнівецького району, а також біженці з Польщі та Львівщини (загалом близько 5 тис. осіб). Ґетто було утворене протягом десяти днів. Воно було обгороджене дерев’яним парканом та колючим дротом. Першими в’язнями стали кілька сотень євреїв з навколишніх сіл (Лановеччини, Вишгородок та Олескінця). Євреї перебували в жахливих антисанітарних умовах, приміщення не опалювались, не освітлювались і було переповне. Людям не дозволяли виходити за територію «ґетто» і ходити міськими вулицями. Окупанти систематично знущались над в’язнями, створювали штучний голод ( перший місяць для харчування видавали лише 50-70 гр. хліба на людину, а потім і це перестали робити.). Охорона, користуючись цим, спекулювала продуктами продовольства, беручи великі гроші за крихти, які передавали через дріт. Великі торги за єврейське золото відбувалися у ночі. У ґетто поширилися воші та різні захворювання. Кожен день «Юденрат» був зобов’язаний відправляти під конвоєм на примусові роботи від 50 до 70 осіб. Щоденно від голоду та хвороб помирало 30-50 осіб. 11 серпня 1942 року, десятеро есесівців та кілька десятків членів української поліції, що приїхали з Кременця, провели облаву в ґетто. Всіх зібраних євреїв вивозили на вантажівках окремими партіями по 250-300 осіб. за село Старий Вишнівець, де їх розстрілювали в ярах (знищено близько 2 тис. 600 осіб, з яких 600 чоловіків, 1 тис. 160 жінок та 909 дітей). Жертви роздягались до гола і лягали один біля одного. Так розстрілювали через декілька днів знову. Загалом тут загинуло близько 5 тис. євреїв. Після знищення всіх в’язнів ґетто перестало існувати. А після ліквідації євреїв, всі їхні будівлі були ограблені. Ночами місцеві жителі проникали туди і виносили речі, але більшість намагалися знайти коштовності. Несли подушки, одіяла, одяг, ряднами на плечах тягнули все, що попадало на руки. А німці сміялися, поліцейські били своїх земляків палками.

А тепер про навчання дітей у Вишнівці та навколишніх селах. Організацію навчального процесу очолив ГНАТІВ МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ.

У вересні того року мене прийняли на роботу директором Вишнівецької школи і я виконував всі вказівки, які поступали з Кременця. Згідно нових програм було багато змін і появились нові предмети. Також були уроки по вивченню Божого закону. Через декілька днів, коли розпочалося навчання в школі, мене викликав до себе староста Вишнівецької Управи Боріченко і сказав, щоб у навчальних класах був Український герб, а саме Тризуб, німецький герб і портрет Гітлера. Мені відразу видали все на кожен клас і я повернувшись до школи та роздав все учителям, які розвісили. В школі я також викладав українську мову і літературу і історію. Під час німецької окупації я проводив уроки згідно програм, які мені подавали з Кременця і користувався підручником професора Кренекевича. Я на уроках розказував про боротьбу українського народу з поневолювачами, про тяжкі часи на наших землях, про славних козацьких гетьманів, про період визвольного руху, про Сімона Петлюру. Але я ніколи не нав’язував учням націоналістичних поглядів. Вчителі також виконували всі вказівки. Німці ніколи не навідувалися до шкіл Вишнівеччини. Ми вчителі отримували з Кременця заробітну плату. З Вишнівця багато працювало вчителями по селах. Всі вони були патріотично налаштовані і пропагували націоналістичні ідеї.

Вже аж весною 1942 року ОУН Вишнівеччини взяло під свій контроль освіту. В Казьмірчука Микити під лісом, відбулася організаційна конференція. Присутніми були: Оса (з надрайону), Кобець (райпровідник Вишнівеччини), Зірка (райреф СБ Вишнівеччини), Клепка (тоді призначений господарчим референтом на Вишнівеччину), Чернець (підрайпровідник ОУН), Сергій (підрайреф. СБ на цьому терені) і ще може дехто, не пригадую. Вони довгої зброї ще не носили, хоч були у підпіллі, але мали пістолі і нагани. На цю конференцію закликали також і мене. Зібравшись, ми обговорювали ситуацію, яка заіснувала на окупованих німцями наших теренах, а при цьому обговорювали план наступної роботи. На цій конференції Оса призначив Михайла Казмірчука районним керівником шкільництва на Вишнівеччині та доручив референтуру пропаганди.

На зборах ОУН було розглянуто такі питання:

Відносно шкільництва треба було зробити:

а) провірити, чи всі школи в районі урухомлені; якщо ні, то урухомити;

б) зробити потрібний ремонт шкіл; якщо знищені будинки чи устаткування, то при помочі місцевого населення треба було довести це до порядку;

в) сконтролювати, чи всі діти ходять на науку; якщо ні, то зарядити обов’язкове навчання. При цьому учителям дати зарядження, щоб зробили поіменні списки всіх дітей шкільного віку на те, щоб тих, які не відвідуватимуть шкіл, притягнути до науки;

г) зробити порядок з підручниками; анулювати те, що є в більшовицьких підручниках комуністичне, одночасно поробити старання, щоб дістати старих польських підручників і з них вчити дітей;

д) зарядити збірку грошей, частинно від шкільної дітвори, а частинно від населення, щоб було за що купити шкільне приладдя (спроваджували з Галичини);

Одержавши такі інструкції, я пішов у Вишнівець, щоб переводити сказане на зборах в життя. В першу чергу прийшовши на другий день зробив зібрання батків, зробив виступ, на якому розповів про міжнародне положення та ситуацію, в якій зараз знаходиться Україна і яку поставу повинні зайняти українці відносно німців, більшовиків, поляків. Перевів бесіди з учителями та передав їм інструкції відносно роботи в школі, а головне, щоб якнайбільше освідомити молодь національно, прищепити у них любов до України, до свого народу, а ненависть до своїх окупантів.

(Продовження буде)

ОЛЕГ КРИВОКУЛЬСЬКИЙ