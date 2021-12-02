Чому можуть закрити пологовий будинок у Зборові та інших колишніх районах?

Днями у Зборові почала поширюватись інформація про закриття пологового будинку, яка набула широкого обговорення серед жителів міста та громади.

Як виявилось, інформація справді має підтвердження. У Зборівській лікарні прокоментували, що існує великий ризик того, що з нового 2022 року НСЗУ не підпише договір по цьому пакету із установою. А причиною є мала кількість пологів у Зборові. Слід зазначити, що така ситуація у багатьох районах, де породіллі обирають обласний заклад для народження дитини.

– Ми намагатимемось зберегти пологове відділення, безумовно. Але критерії, які вимагає НСЗУ по багатьох пакетах, які ми підписуємо, не підсильні районним установам. При підписанні договору вони звертають уваги на показники років, а це об’єм послуг, дозвільні документи. Існує умова, що для роботи з цим пакетом послуг ми маємо мати не менше 150-ти пологів на рік. Цього показника у нас немає. Тому, нещодавно і обговорювали це питання на нараді, де працівників було попереджено про таку ситуацію та ймовірність зміни ними кваліфікації для роботи по інших пакетах. Неправдою є те, що у нас немає техніки, працюють УЗД-апарати і майбутні матері можуть обслуговуватись тут, а не в Тернополі. Поки ми розглядаємо альтернативи і намагатимемось змінити перспективу, – коментує головний лікар Зборівської лікарні Богдан Зембра.

Місцеві на новину реагують не однозначно, хтось розповідає, чому ж обрав Тернопіль для пологів, хтось ділиться, що задоволений умовами у Зборові, більшість жінок занепокоєні.

– Народжувала двох діточок. Спасибі лікарям і вусьому персоналу за відповідальність і хороше ставлення, – каже зборівчанка Тетяна

– Вважаю питання не в тому, де і хто хоче народжувати, я особисто народила у Зборові, троє діток. Справа в іншому, а саме: коли у породіллі спостерігається і є найменше відхилення від норми – нас направляють народжувати в Тернопіль – припускає місцева жителька Людмила.

Цікаво й те, що за офіційними даними у Зборівській громаді за минулий рік народилось 130 дітей, щоби досягти показника у 150 потрібно надавати послуги і сусіднім громадам, але і вони обирають Тернопіль, бо це ближче.

– На жаль, більшість лікарів та жителів громади не розуміють, що це не місцеве рішення, звісно, ніхто не хоче ризикувати здоров’ям матерів, але і ніхто по ту сторону не намагається зрозуміти, що це вимоги медичної реформи. Яка працює, як фільтр для закладів, маючи на меті вкладати кошти лише в опорні великі лікарні. Реформа системи фінансування охорони здоров’я почалася у 2018 році, а з 1 квітня 2020 року всі заклади охорони здоров’я екстреної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги, інші заклади уклали договори з Національною службою здоров’я України. Таким чином почав реалізовуватися принцип, коли гроші йдуть за пацієнтом. Є пацієнти – є фінансування, – коментує головний спеціаліст відділу охорони здоров‘я Зборівської міської ради Наталія Дацюк.

У той ж час альтернативою є можливість про яку вже говорять у НСЗУ, ними пропонується виділити в окремий пакет послуги з ведення вагітності в амбулаторних умовах. За цим пакетом пацієнтка зможе безоплатно отримати – динамічне спостереження вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітної, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, організація та проведення диспансерного нагляду (взяття на облік, розробка індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику), лабораторні та інструментальні дослідження згідно з галузевими стандартами та проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на попередження ускладнень вагітності і післяпологового періоду, а також психопрофілактична підготовка вагітної до пологів.



