Микола Фірманюк з Тернопільщини віддав своє життя за свободу та незалежність України

Чортківська міська рада повідомляє про загибель солдата Збройних Сил України Миколи Фірманюка із с. Біла Чортківської громади, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Микола Фірманюк народився у 1987 році та навчався у Чортківській школі №6. Після здобуття освіти працював будівельником, згодом – у ремонтній бригаді Чортківської станції “Укрзалізниці”.

16 лютого 2023 року Миколу призвали до лав Збройних Сил України через Чортківський РТЦК та СП. Він служив стрільцем-снайпером у механізованому батальйоні. Вірний військовій присязі та своєму народу, Микола мужньо виконував бойові завдання.

На жаль, 23 грудня 2024 року у населеному пункті Білогорівка Сіверодонецького району Луганської області він загинув, захищаючи рідну землю від ворога.

У Миколи залишилися дружина, двоє маленьких синів, брат і мама.

Микола Фірманюк назавжди залишиться у наших серцях як Герой, який віддав своє життя за майбутнє нашої держави. Нехай пам’ять про його мужність та відвагу стане джерелом натхнення для наступних поколінь.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Щирі співчуття рідним і близьким…