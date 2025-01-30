На фасаді Тернопільської школи №27 відкрили меморіальну дошку захиснику Віталію Матичаку

Сьогодні, 29 січня, у Тернополі відкрили меморіальну дошку на честь Віталія Матичака – захисника України, який віддав своє життя за Батьківщину. Пам’ятний знак встановили на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи №27, що на бульварі Пантелеймона Куліша, 7, де він навчався.

На відкритті були присутні його рідні, учні та вчителі школи, священнослужителі, які провели панахиду, а також міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Віталій був справжнім патріотом, який без вагань став на захист України. Він мріяв, будував плани, але віддав життя заради майбутнього своєї країни. Сьогодні ми віддаємо йому шану та висловлюємо вдячність його батькам за виховання справжнього патріота. Подвиг Віталія назавжди вписаний в історію нашого міста та країни. Вічна пам’ять і слава захиснику», – зазначив Сергій Надал.

Довідка.

Матичак Віталій – 19-річний український військовик, солдат, служив у 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних Сил України, у саперному відділенні танкового батальйону.

Народився 9 жовтня 2003 року в Тернополі. Ще до повномасштабного вторгнення, 27 листопада 2021 року, розпочав службу у ЗСУ. Загинув 15 жовтня 2022 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області.

Похований 19 жовтня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

14 листопада 2022 року рішенням сесії Тернопільської міської ради присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).