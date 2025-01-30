Рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі та надали допомогу медикам

Протягом минулої доби підрозділи ДСНС Тернопільщини залучались до ліквідації трьох пожеж, а також надавали допомогу медичним працівникам у транспортуванні важкохворої громадянки.

🔥 Випадки, на які виїжджали рятувальники:

• Пожежа цеху у смт Великі Бірки, Тернопільський район.

• Загоряння сухої трави у місті Заліщики.

• Горіння сміття на відкритій території у місті Тернопіль.

Крім того, рятувальники допомогли медикам транспортувати 65-річну жительку Тернополя до карети швидкої допомоги.

ДСНС закликає громадян бути обережними у поводженні з вогнем та неухильно дотримуватися правил безпеки. Бережіть себе та оточуючих!

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