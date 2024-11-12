На Тернопільщині люди навколішки зустріли полеглого військовослужбовця Олександра Лазуренка

У Великоберезовицькій громаді люди навколішки зустріли полеглого військовослужбовця Олександра Лазуренка, повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.

Старший лейтенант Олександр Лазуренко народився 14 лютого 1976 року. Проживав у селі Петриків. Помер 9 листопада 2024 року у госпіталі на Вінниччині.

Тіло воїна односельчани зустріли на колінах у селі Петриків. Останню дорогу воїна додому встелили квітами та лампадками…

У Олександра Лазуренка залишились батьки, дружина та син…

Панахида відбудеться, сьогодні 12 листопада о 19:00 у храмі Всіх Святих Українського Народу в селі Петриків.

Чин похорону розпочнеться 13 листопада об 11:00.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким полеглого Олександра. Сумуємо разом з вами. Вічна пам’ять та шана воїну!