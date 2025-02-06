17:48 | 6.02.2025
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Пантеон Героїв 

На вічний спокій додому повертається захисник Петро Бакалець з Тернопільщини

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Знову гірка втрата….. 🕯️

Додому на вічний спокій в селище Микулинці повертається наш Захисник, Бакалець Петро Сергійович, 25 червня 1992 р.н.

04.02.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту замостя курської обл., російської федерації, внаслідок мінометного обстрілу загинув отримав поранення несумісне з життям. Повідомляють у громаді.

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким Героя! Поділяємо біль великої втрати разом з Вами!

Вічна пам’ять і низький уклін Захиснику!🕯️

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