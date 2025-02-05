У Тернополі зник 12-річний хлопчик!
Увага ‼️ Поліцейські розшукують 12-річного Ярослава Кузнєцова ‼️
🔹Співробітники Тернопільського районного управління встановлюють місцеперебування Кузнєцова Ярослава Володимировича 2012 року народження жителя обласного центру.
🔸Хлопець 5 лютого близько 16 години вийшов з дому і не повернувся.
🔴Прикмети: худорлявої статури, зріст близько 152 см, волосся русяве.
🔴Був одягнений у чорну шапку, зелену куртку із чорними вставками, чорні черевики та темно-сині джинси. З собою мав чорно-зелений наплічник.
‼️Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваного або маєте інформацію про його можливе місцеперебування, телефонуйте на спецлінію 102 ‼️