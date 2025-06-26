На війні загинув тернополянин Михайло Бабухівський

З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув тернополянин, воїн-захисник Бабухівський Михайло Зіновійович. Трагедія сталася 22 червня 2025 року. Про це інформує Тернопільська міська рада.

Михайло Бабухівський віддав своє життя за Україну, за свободу та майбутнє нашого народу. Він покинув цей світ як Герой — з честю, гідністю і відвагою, які назавжди вписані в історію нашої держави. Його подвиг — приклад мужності й самопожертви, який житиме в серцях українців.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Розділяємо біль втрати та низько вклоняємось перед світлою пам’яттю Героя.

Вічна пам’ять і шана Михайлові Бабухівському. Герої не вмирають.