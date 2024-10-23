Під час виконання бойового завдання загинув Степан Іванчук з Тернопільщини
Під час виконання бойового завдання у населеному пункті Кругляківка Харківської області 14 жовтня загинув мешканець села Синягівка солдат Степан Іванчук. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
45-річний захисник України служив стрільцем-помічником гранатометника в аеромобільному батальйоні.
Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.
Вічна слава Герою!
Зустрічати траурний кортеж, який рухатиметься через доброводівське перехрестя, будуть завтра, 24 жовтня, о 12 год у збаразькому Сквері Героїв.
Після спільної молитви маршрут руху кортежу проляже до села Синягівки – оселі Героя – церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
Чин похорону – у п’ятницю, 25 жовтня, об 11 годині.
Просимо усіх прийти і гідно вшанувати захисника України.