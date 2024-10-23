Під час виконання бойового завдання загинув Степан Іванчук з Тернопільщини

Під час виконання бойового завдання у населеному пункті Кругляківка Харківської області 14 жовтня загинув мешканець села Синягівка солдат Степан Іванчук. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

45-річний захисник України служив стрільцем-помічником гранатометника в аеромобільному батальйоні.

Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.

Вічна слава Герою!