19:21 | 23.10.2024
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Під час виконання бойового завдання загинув Степан Іванчук з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

 Під час виконання бойового завдання у населеному пункті Кругляківка Харківської області 14 жовтня загинув мешканець села Синягівка солдат Степан Іванчук. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦45-річний захисник України служив стрільцем-помічником гранатометника в аеромобільному батальйоні.

🇺🇦💔😓Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦Вічна слава Герою!

🇺🇦🚔💔Зустрічати траурний кортеж, який рухатиметься через доброводівське перехрестя, будуть завтра, 24 жовтня, о 12 год у збаразькому Сквері Героїв.
Після спільної молитви маршрут руху кортежу проляже до села Синягівки – оселі Героя – церкви Різдва Пресвятої Богородиці.
✝️🙏Чин похорону – у п’ятницю, 25 жовтня, об 11 годині.

💔🇺🇦Просимо усіх прийти і гідно вшанувати захисника України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *