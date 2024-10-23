У Тернополі будуть наглядати за КП, які не виконуватимуть Указ Президента України
За підсумками засідання Ради ветеранів Тернопільщини перший заступник голови обласної ради Володимир Болєщук видав розпорядження про забезпечення виконання Указу Президента України № 143/2022.
Цим документом зобов’язано керівників комунальних підприємств, установ, організацій забезпечити проведення щоденно о 9:00 загальнонаціональної хвилини мовчання за Героями та мирними українцями, загиблими під час російсько-української війни.
З метою громадського контролю за виконання розпорядження зВолодимир Болєщук вернувся до ветеранів інформувати про випадки невиконання загальнонаціональної хвилини мовчання.