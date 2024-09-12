Страшна війна без жалю забрала ще одне життя нашого захисника., повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК.

Знову сьогодні з глибоким сумом повідомляємо, що 22 серпня 2024 року вірний військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність поблизу н.п. Залізне Донецької області загинув солдат ПЕТРИШИН ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ, 1987 року народження, житель с. Окопи

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та Слава Герою!

Герої не вмирають!!!