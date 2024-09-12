Мешканець Кременеччини організував незаконну схему продажу автівок, які були передбачені для військових

Слідчі ГУНП Тернопільщини спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили незаконну схему продажу автомобілів, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. Організатор – 46-річний житель Кременецького району. Повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 13 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків. Слідчі поліції встановили, що транспортні засоби завезли в Україну з-за кордону через благодійні фонди і ці машини мали бути безкоштовно передані військовим частинам. Проте фігурант, маючи доступ до гуманітарної допомоги, вирішив їх продати.

Встановлено, що він підшукав «клієнтів» серед військовослужбовців та за 13 200 доларів США запропонував придбати «Opel Frontera», «Jeep Grand Cherokee» та «Nissan X-Trail». Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК.

Слідчі поліції оголосили йому підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України). За вчинене підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські також встановлюють інших осіб, причетних до незаконної схеми.