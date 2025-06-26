Тернопільщина втратила захисника Дмитра Шушковського

10 червня у Запорізькій області загинув солдат-стрілець Дмитро Шушковський 1987 р.н., який захищав Україну на російсько-українській війні. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

😥🙏Щиро співчуваємо батькам Дмитра, вихідцям із села Синяви, усім близьким та рідним.

🚔Зустріч Героя відбудеться завтра, 27 червня, у Сквері Героїв о 14 годині.

☝️Маршрут траурного кортежу :

✔Доброводівське перехрестя

✔Сквер Героїв

✔с. Синява, родинна домівка Героя

✔Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього у Синяві

✝️Чин похорону відбудеться в суботу,

28 червня, об 11: 30 год.

🇺🇦😥Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який мужньо став на захист свободи і незалежності Української держави.

🇺🇦Вічна слава Герою!