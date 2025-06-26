Тернопільщина втратила захисника Дмитра Шушковського
10 червня у Запорізькій області загинув солдат-стрілець Дмитро Шушковський 1987 р.н., який захищав Україну на російсько-українській війні. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
😥🙏Щиро співчуваємо батькам Дмитра, вихідцям із села Синяви, усім близьким та рідним.
🚔Зустріч Героя відбудеться завтра, 27 червня, у Сквері Героїв о 14 годині.
☝️Маршрут траурного кортежу :
✔Доброводівське перехрестя
✔Сквер Героїв
✔с. Синява, родинна домівка Героя
✔Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього у Синяві
✝️Чин похорону відбудеться в суботу,
28 червня, об 11: 30 год.
🇺🇦😥Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який мужньо став на захист свободи і незалежності Української держави.
🇺🇦Вічна слава Герою!