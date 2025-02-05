Тернопільщина втратила захисника Михайла Малищика
Передчасно пішов з життя військовослужбовецьЗбройних Сил України – МАЛИЩИК Михайло Сергійович. Про це йдеться у повідомленні Шпиколоської гімназії Кременецької міської ради.
Важко знайти слова, щоб втішити рідних і близьких у цей важкий час. Пекучий біль і гіркота втрати ніколи не згаснуть.
Але світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, побратимів – усіх, хто його знав, любив і поважав.
Ми сумуємо разом з вами, рідні і близькі, та низько схиляємо голови у скорботі.
Нехай душа Михайла знайде вічний спокій.
Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам’яті!
Вічна слава українському воїну, який захищав рідну землю та кожного з нас!