Тернопільщина втратила захисника Михайла Малищика

Передчасно пішов з життя військовослужбовецьЗбройних Сил України – МАЛИЩИК Михайло Сергійович. Про це йдеться у повідомленні Шпиколоської гімназії Кременецької міської ради.

Важко знайти слова, щоб втішити рідних і близьких у цей важкий час. Пекучий біль і гіркота втрати ніколи не згаснуть.

Але світла пам’ять про Михайла назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, побратимів – усіх, хто його знав, любив і поважав.

Ми сумуємо разом з вами, рідні і близькі, та низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай душа Михайла знайде вічний спокій.

Герої не вмирають, вони живуть у нашій пам’яті!

Вічна слава українському воїну, який захищав рідну землю та кожного з нас!

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