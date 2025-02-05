Додому з російського полону повернулися троє мешканців Тернопільщини

Сьогодні Україна повернула з російського полону 150 захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Як повідомляє очільник Тернопільської області В’ячеслав Негода, в процесі обміну військовополонених, додому поверунлися троє з Тернопільщини (один – з числа ВПО). Це Іванніков Євген, Кравець Андрій та Процків Ігор.