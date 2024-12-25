Тернопільщина втратила захисника Володимира Штокала

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя с. Озеряни Борщівської громади. Повідомляє другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Внаслідок отриманих опіків тіла 23 грудня 2024 року у лікувальному закладі м. Дніпро помер старший солдат ШТОКАЛ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ, 1972 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Плачуть дзвони у храмах святих

І вітання Різдвяне лунає…

у молитвах згадайте усіх,

Хто на небі Різдво зустрічає…

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