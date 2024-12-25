16:51 | 25.12.2024
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Війна 

Частина Івано-Франківщини залишилась без електропостачання після ракетної атаки РФ

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Частина Івано-Франківської області залишилась без електропостачання після ранкової ракетної атаки РФ по регіону.

На Різдво, 25 грудня, окупанти завдали масованого удару по Україні ракетами. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема на Прикарпатті.

Ціллю ворога вкотре стала енергетична інфраструктура.

“Під час ранкової тривоги ворог завдав удару і по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – повідомила голова Івано-Франківської ОВА Онищук.

Зараз фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

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