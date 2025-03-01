Тернопільщина зустріла свого юного Героя, якого забрала війна

💔 Великогаївська громада зустріла свого юного Героя, якого забрала війна, повідомляють у селищній раді.

🕯На колінах та з молитвою сьогодні у громаді зустріли кортеж “на щиті”: востаннє повернувся додому загиблий Герой Олександр Скочеляс.

У селах тіло захисника зустрічали мешканці громади із синьо-жовтими прапорами, молитвою, запаленими свічками та зі сльозами на очах.

– Ваш біль – це наш біль. Ваші сльози – це наші сльози, – звертаючись до мами Руслани, сказав отець-декан Михайло Піняга.

Жителі села Прошова, в якому народився та виріс Сашко, зустріли кортеж живим коридором.

Тіло воїна занесли до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні о 19:00 тут буде відправлено Парастас.

Поховають Героя завтра, 2 березня, о 14:00 год. на місцевому кладовищі.

Вічна слава воїну, який віддав своє життя за волю та незалежність України!

Щирі співчуття матері Руслані, батьку Михайлу, брату Віталію та усій родині.

Честь та шана!