Тернопільщина втратила захисника Віктора Рихлевича

Сумна звістка для Тернополя. Після тривалої боротьби за життя у лікарні помер тернополянин Рихлевич Віктор Михайлович, повідомляють у міській раді.

Воїн, який мужньо стояв на захисті Луганського аеропорту, пройшов найгарячіші точки війни. На жаль, 29 липня 2023 року отримав важкі поранення під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Його земний шлях завершився, але він навіки став частиною історії України, захищаючи її свободу і незалежність.



Щиро співчуваємо рідним, близьким та побратимам. Вічна памʼять Герою!