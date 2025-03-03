Україна втратила ще одного гідного сина – загинув Микола Цюпака з Тернопільщини

Україна втратила ще одного гідного сина – Цюпака Миколу Івановича (1988 р.н.) із села Біла Чортківської громади. Повідомляє міська рада.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Микола перебував у Польщі, де працював багато років. Проте він не зміг залишатися осторонь і повернувся, щоб боронити свою країну, рідних та близьких. Спершу долучився до Чортківської тероборони, а вже у листопаді 2022 року вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Микола виконував бойові завдання на посаді старшого навідника самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї. Мав звання старшого солдата.

2 березня, під час боїв поблизу населеного пункту Олександра-Шультине Краматорського району Донецької області, разом із побратимами потрапив під потужний ворожий артилерійський обстріл. Пряме влучання в бліндаж спричинило важке осколкове поранення. Побратими терміново доправляли Миколу до стабілізаційного пункту, де медики були готові боротися за його життя, проте… Серце Героя зупинилося.

Зустріч тіла воїна у Чорткові та рідному селі Біла запланована орієнтовно на четвер, 6 березня. Точний час буде повідомлено згодом.

Удома на Миколу чекали його батьки та рідна сестра.

Вічна пам’ять і слава Герою…