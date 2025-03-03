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Захворюваність на ГРВІ зросла: Тернопільщина б’є тривожні рекорди

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Ситуація із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 на Тернопільщині: актуальні дані

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив результати епідеміологічного моніторингу станом на 3 березня 2025 року.

📌 Рівень захворюваності
За останній тиждень (24.02 – 02.03.2025 р.) в області зафіксовано 7327 випадків грипу, ГРВІ та COVID-19. Це становить 719,4 випадки на 100 тисяч населення, що перевищує епідемічний поріг на 37%. У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 4,7% (7000 випадків проти 7327).

📊 Статистика захворюваності серед дітей
🔹 Діти до 18 років складають 55,7% від загальної кількості хворих (4079 осіб).
🔹 Серед них школярі – 66,2% (2699 випадків).
🔹 Загалом захворюваність серед дітей зросла на 0,9%, проте серед школярів зафіксовано незначне зниження – на 0,4%.

🏥 Госпіталізація
За тиждень госпіталізовано 261 особу, з них 129 дітей. Це на 9,2% більше, ніж минулого тижня.

🦠 COVID-19
🔹 Зареєстровано 14 нових випадків COVID-19, що на 40% більше, ніж попереднього тижня (10 випадків).
🔹 Серед них 2 лабораторно підтверджених випадки серед дітей (14,3% від загальної кількості випадків COVID-19).

Летальність
За останній тиждень в області не зафіксовано жодного летального випадку від грипу чи COVID-19.

💉 Вакцинація проти грипу
З початку епідсезону щеплення отримали 4288 осіб. Вакцинація проти грипу не входить до національного календаря профілактичних щеплень, тож її можна зробити за власний кошт, коштом роботодавців або місцевих бюджетів.

ВАЖЛИВО!
Вакцина проти COVID-19 не захищає від грипу, так само як і вакцина проти грипу не є ефективною проти коронавірусу. Тому рекомендовано пройти обидва щеплення для комплексного захисту.

💡 Як уникнути зараження грипом та ГРВІ
✔ Мінімізуйте контакти з хворими людьми.
✔ Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання.
✔ Дотримуйтеся режиму дня, повноцінно харчуйтеся та висипайтеся.
✔ При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс, щоб запобігти поширенню вірусу.

Дотримання цих простих правил допоможе знизити ризик інфікування та захистити себе і своїх близьких. 💙

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