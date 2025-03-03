Захворюваність на ГРВІ зросла: Тернопільщина б’є тривожні рекорди

Ситуація із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID-19 на Тернопільщині: актуальні дані

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив результати епідеміологічного моніторингу станом на 3 березня 2025 року.

📌 Рівень захворюваності

За останній тиждень (24.02 – 02.03.2025 р.) в області зафіксовано 7327 випадків грипу, ГРВІ та COVID-19. Це становить 719,4 випадки на 100 тисяч населення, що перевищує епідемічний поріг на 37%. У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 4,7% (7000 випадків проти 7327).

📊 Статистика захворюваності серед дітей

🔹 Діти до 18 років складають 55,7% від загальної кількості хворих (4079 осіб).

🔹 Серед них школярі – 66,2% (2699 випадків).

🔹 Загалом захворюваність серед дітей зросла на 0,9%, проте серед школярів зафіксовано незначне зниження – на 0,4%.

🏥 Госпіталізація

За тиждень госпіталізовано 261 особу, з них 129 дітей. Це на 9,2% більше, ніж минулого тижня.

🦠 COVID-19

🔹 Зареєстровано 14 нових випадків COVID-19, що на 40% більше, ніж попереднього тижня (10 випадків).

🔹 Серед них 2 лабораторно підтверджених випадки серед дітей (14,3% від загальної кількості випадків COVID-19).

⚰ Летальність

За останній тиждень в області не зафіксовано жодного летального випадку від грипу чи COVID-19.

💉 Вакцинація проти грипу

З початку епідсезону щеплення отримали 4288 осіб. Вакцинація проти грипу не входить до національного календаря профілактичних щеплень, тож її можна зробити за власний кошт, коштом роботодавців або місцевих бюджетів.

☝ ВАЖЛИВО!

Вакцина проти COVID-19 не захищає від грипу, так само як і вакцина проти грипу не є ефективною проти коронавірусу. Тому рекомендовано пройти обидва щеплення для комплексного захисту.

💡 Як уникнути зараження грипом та ГРВІ

✔ Мінімізуйте контакти з хворими людьми.

✔ Регулярно провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання.

✔ Дотримуйтеся режиму дня, повноцінно харчуйтеся та висипайтеся.

✔ При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс, щоб запобігти поширенню вірусу.

Дотримання цих простих правил допоможе знизити ризик інфікування та захистити себе і своїх близьких. 💙