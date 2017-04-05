На Тернопільщині з-під землі повилазили неприємні та небезпечні гості
З початком весняно-польових робіт гаряча пора настала і в тернопільських саперів з аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС України.
Ще вчора, 4 квітня, вони знищили 4 артилерійських снаряди, знайдені жителями Зборівського району напередодні, як на них вже очікують 12 боєприпасів, що залежались з Другої світової війни в Козівському, Бережанському та Тернопільському районах.
Роботи в хлопців-піротехніків наразі вистачає, якщо ще й врахувати, що половина їх знаходиться на виконанні особливого державного завдання з гуманітарного розмінування в м. Балаклея Харківської області.
А в прес-службі обласного Управління ДСНС України попереджають про основні правила поведінки людей при виявленні предметів подібних на боєприпаси:
повідомити по телефону “101″ про небезпечну знахідку;
знаходитися неподалік від місця знахідки, забезпечуючи непотрапляння туди сторонніх осіб;
встановити із підручних матеріалів (жердини, мотузки, шматки матерії, каміння) попереджувальні знаки чи огорожу.
При знаходженні боєприпасів КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
намагатися самостійно вилучити знахідку із землі;
брати боєприпас до рук;
наносити по ньому удари;
робити спроби розібрати його;
переносити або перекочувати з місця на місце;
кидати їх в багаття.