На Тернопільщині з-під землі повилазили неприємні та небезпечні гості

З початком весняно-польових робіт гаряча пора настала і в тернопільських саперів з аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного Управління ДСНС України.

Ще вчора, 4 квітня, вони знищили 4 артилерійських снаряди, знайдені жителями Зборівського району напередодні, як на них вже очікують 12 боєприпасів, що залежались з Другої світової війни в Козівському, Бережанському та Тернопільському районах.

Роботи в хлопців-піротехніків наразі вистачає, якщо ще й врахувати, що половина їх знаходиться на виконанні особливого державного завдання з гуманітарного розмінування в м. Балаклея Харківської області.

А в прес-службі обласного Управління ДСНС України попереджають про основні правила поведінки людей при виявленні предметів подібних на боєприпаси:

 повідомити по телефону “101″ про небезпечну знахідку;

 знаходитися неподалік від місця знахідки, забезпечуючи непотрапляння туди сторонніх осіб;

 встановити із підручних матеріалів (жердини, мотузки, шматки матерії, каміння) попереджувальні знаки чи огорожу.

При знаходженні боєприпасів КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 намагатися самостійно вилучити знахідку із землі;

 брати боєприпас до рук;

 наносити по ньому удари;

 робити спроби розібрати його;

 переносити або перекочувати з місця на місце;

 кидати їх в багаття.

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