«Це не жарт»: у Тернополі невідомі викрали двері зі спортивного майданчика

У Тернополі на спортивному майданчику, розташованому на вулиці Купчинського, 1, невідомі демонтували та викрали вхідні двері.

Про інцидент повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення.

У центрі наголошують, що це вже не перший випадок пошкодження комунального майна.

«Це не просто крадіжка. Це пошкодження комунального майна, яке створювалося для занять спортом і дозвілля мешканців нашого міста», – йдеться у повідомленні.

Працівники центру закликали осіб, які причетні до крадіжки, добровільно повернути викрадені двері.

У комунальній установі також нагадали, що подібні дії завдають збитків громаді та позбавляють мешканців можливості повноцінно користуватися спортивною інфраструктурою.