Загинув майже рік тому, – додому Ангелом повертається Володимир Ковальчук з Тернопільщини

Нажаль підтвердилася інформація про втрату Героя, який загинув 06 січня 2024 року в Запорізькій області, житель міста Кременець, солдат, КОВАЛЬЧУК Володимир Вікторович, 1985 року народження, стрілець військової частини А****. Повідомляє міський голова Кременця Андрій Смаглюк.