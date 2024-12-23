01:27 | 24.12.2024
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Пантеон Героїв 

Загинув майже рік тому, – додому Ангелом повертається Володимир Ковальчук з Тернопільщини

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Нажаль підтвердилася інформація про втрату Героя, який загинув 06 січня 2024 року в Запорізькій області, житель міста Кременець, солдат, КОВАЛЬЧУК Володимир Вікторович, 1985 року народження, стрілець військової частини А****.  Повідомляє міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

 Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Володимира!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

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