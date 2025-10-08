Суд у Тернополі конфіскував майно російського депутата

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду підтвердила вирок Тернопільського міськрайонного суду від 17 червня 2025 року щодо депутата державної думи росії Михайла К.. Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 110 КК України), та призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Суд встановив, що 15 лютого 2022 року Михайло К. разом з іншими депутатами держдуми проголосував за постанову із закликом до президента рф визнати так звані «ДНР» і «ЛНР» «незалежними державами». Це рішення стало одним із ключових елементів злочинного плану кремля, який використав цей документ як формальний привід для повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Винуватість депутата підтверджено відеозаписами засідань держдуми, поіменними списками присутніх, а також публікаціями у соціальних мережах, де він підтримував агресію проти України. Суд наголосив, що обвинувачений, як державний діяч, достеменно знав про незаконність зміни міжнародно визнаних кордонів України, адже росія раніше сама ратифікувала Договір про українсько-російський державний кордон.

Захист Михайла К. вимагав повного виправдання, стверджуючи, що його підзахисний не мав реальних повноважень впливати на територіальну цілісність України. Однак апеляційний суд визнав ці аргументи непереконливими.

Справу розглядали в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений перебуває у міжнародному розшуку з квітня 2022 року.

Зрештою, апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін.