Кременеччина втратила ще одного захисника – Івана Яцюка

Кременеччина втратила ще одного захисника – солдата Яцюка Івана Миколайовича, 20 травня 1991 року народження, жителя с.Шкроботівка Великодедеркальської сільської територіальної громади.

Кулеметник 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А**** загинув 7 травня 2023 року під час виконання бойового завдання по відбиттю агресії російської федерації на Донеччині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!