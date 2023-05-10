18:14 | 10.05.2023
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Бізнес-Погляд 

Паперові серветки для ресторанного бізнесу: як правильно вибрати?

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Паперові серветки

Паперові серветки (https://simi.kiev.ua/bumazhnyye-salfetki/) – невіддільний елемент ресторанного бізнесу. Їх використовують не тільки з гігієнічних міркувань, але й для декорування столів закладу. Правильно підібрані серветки не тільки зручні для клієнтів, але й підвищують імідж ресторану.

Однак, існують різні види паперових серветок, які можна використовувати в ресторанах для створення приємної атмосфери в закладі та забезпечення комфорту відвідувачам. У цій статті ми розглянемо, як вибрати товар і чому доцільно замовити серветки для ресторану гуртом.

Типи паперових серветок та їхні характеристики

Існує кілька видів серветок з паперу, кожен з яких має свої особливості та унікальну сферу застосування:

  1. Ажурні. Відрізняються декоративними візерунками. Зазвичай використовуються для декорування столів. Вони менші за розміром, ніж звичайні серветки та часто використовуються в дорогих ресторанах для створення розкішного інтер’єру в закладі.
  2. Барні серветки. Використовуються в барах і коктейль-лаунжах для швидкого та ефективного видалення рідин і крапель з поверхонь. Мають особливу текстуру. Це допомагає швидко та ефективно поглинати вологу.
  3. Серветки для диспенсерів. Особливо популярні в кафе та ресторанах швидкого харчування. Такі серветки зазвичай розміщують на столах в ресторанах або на спеціальних диспенсерах, розміщених на стінах туалетів. Однією з головних переваг таких серветок є те, що доступ до них швидкий і простий. Клієнти можуть легко отримати одну або кілька серветок, не витрачаючи час на взаємодію з пакуванням.
  4. Сервірувальні серветки. Вони часто використовуються як декоративний елемент і допомагають створити приємну та затишну атмосферу в ресторанах. Важливо зазначити, що серветки можуть використовуватися не тільки для прикраси столів, але і виконувати практичну функцію, наприклад, захищати одяг відвідувачів від випадкових плям і бризок.

Коли краще використовувати багатошарові серветки з паперу?

Одноразові серветки з паперу

Серветки можуть бути одно- або багатошаровими, і кожен з цих видів має свої переваги та недоліки. Нижче ми розглянемо, коли краще використовувати багатошарові серветки і які переваги вони мають перед одношаровими.

До переваг багатошарових виробів можна віднести:

  1. Довговічність. Завдяки багатошаровості серветки з декількох шарів міцніші за одношарові. Це робить їх ідеальним вибором для ресторанів і кафе, де клієнти часто використовують серветки для витирання рук і обличчя.
  2. Вологостійкість. Кілька шарів покращують поглинання вологи та жиру й ефективніше вбирають зайву рідину (воду, соуси) з поверхні.

Однак, є випадки, коли одношарові серветки являють собою кращий вибір. Основна їхня перевага – низька вартість, особливо при купівлі у великих кількостях. Це полегшує їх використання, особливо в промислових масштабах.

Одношарові серветки легкі та компактні, тому їх легше зберігати та дешевше транспортувати. Зрештою, вибір між одношаровою та багатошаровою продукцією залежить від конкретного бізнесу та вимог до застосування.

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